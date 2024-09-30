İspanya La Liga 8. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Atletico Madrid evinde Real Madrid’i konuk etti. Olaylı maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 64’ Eder Militao ve 90’ Angel Correa’dan geldi. Maçın 70. dakikasında Real Madrid’in golünden sonra seyircilerin sahaya yabancı madde atması sebebiyle oyun bir süre durdu. İşte Atletico Madrid - Real Madrid maç özeti ve maç golleri…
La Liga 8. haftasında Arda Güler’li Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Atletico Madrid - Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
MAÇ DURDU
Real Madrid'in Éder Militão ile bulduğu gol sonrası Metropolitano'da tansiyon yükseldi.
Atletico Madrid taraftarları, tribünlere gol sonrası el hareketi yapan Real Madrid file bekçisi Thibaut Courtois'ya yabancı madde attı.
Yaşanan bu gerilim sonrası Metropolitano'da 2. kez anons yapıldı ve maç durdu. Hakem anons sonrası müsabakanın 69. dakikasında iki takımı da soyunma odasına gönderdi.
Yaklaşık 25 dakikalık bekleyişin ardından takımlar bir kez daha sahaya çıktı ve karşılaşma tamamlandı.