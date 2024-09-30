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Olaylı derbide kazanan çıkmadı: Atletico Madrid - Real Madrid maç özeti

Olaylı derbide kazanan çıkmadı: Atletico Madrid - Real Madrid maç özeti

09:4130/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
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Atletico Madrid 1-1 Real Madrid Maç Özeti
Atletico Madrid 1-1 Real Madrid Maç Özeti

İspanya La Liga 8. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Atletico Madrid evinde Real Madrid’i konuk etti. Olaylı maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 64’ Eder Militao ve 90’ Angel Correa’dan geldi. Maçın 70. dakikasında Real Madrid’in golünden sonra seyircilerin sahaya yabancı madde atması sebebiyle oyun bir süre durdu. İşte Atletico Madrid - Real Madrid maç özeti ve maç golleri…

La Liga 8. haftasında Arda Güler’li Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Atletico Madrid - Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

MAÇ DURDU

Real Madrid'in Éder Militão ile bulduğu gol sonrası Metropolitano'da tansiyon yükseldi.

Atletico Madrid taraftarları, tribünlere gol sonrası el hareketi yapan Real Madrid file bekçisi Thibaut Courtois'ya yabancı madde attı.

Yaşanan bu gerilim sonrası Metropolitano'da 2. kez anons yapıldı ve maç durdu. Hakem anons sonrası müsabakanın 69. dakikasında iki takımı da soyunma odasına gönderdi.

Yaklaşık 25 dakikalık bekleyişin ardından takımlar bir kez daha sahaya çıktı ve karşılaşma tamamlandı.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Atletico Madrid - Real Madrid maç özetini izlemek için

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ SONUCU

İSPANYA LA LİGA GÜNCEL PUAN DURUMU

İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI








#Atletico Madrid
#Real Madrid
#İspanya La Liga

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