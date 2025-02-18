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Atletico Madrid'de sakatlık: Yıldız isimden kötü haber geldi

Atletico Madrid'de sakatlık: Yıldız isimden kötü haber geldi

17:3118/02/2025, الثلاثاء
AA
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Koke
Koke

LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Koke sakatlandı. Yıldız oyuncu bir süre sahalardan uzak kalacak.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Koke, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.


Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 24. haftasında Celta Vigo'ya karşı oynanan maçta sakatlanan Koke'nin sağ bacağında kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.


Açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili net bir bilgi verilmedi.





#LaLiga
#Atletico Madrid
#Koke
#Sakatlık

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