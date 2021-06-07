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Atletico Madrid'in Berke Özer teklifi ortaya çıktı

İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'e 6 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Sarı-lacivertliler, İspanyollarla masaya otururken, Altınordu'da gözlerini bu transfere çevirdi. Berke Özer'in Atletico Madrid'e transferi gerçekleşirse, Altınordu bu satıştan pay alacak.

Haber Merkezi DHA
Atletico Madridin Berke Özer teklifi ortaya çıktı
Berke Özer bu sezon 24 karşılaşmada görev yaptı.

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu, altyapısından yetişen Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'in transfer haberlerini heyecan ve merakla takip ediyor. İzmir ekibinden 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Berke'nin ismi son günlerde İspanya La Liga şampiyonu Atletico Madrid'le anılmaya başladı.

Fenerbahçe 8.5 milyon euro istiyor

İspanyol temsilcisinin genç eldiven için 6 milyon euro teklif ettiği, sarı-lacivertli kulübün ise 8.5 milyon euro istediği iddia edilirken, Altınordu da bu transferin gerçekleşmesi halinde yüzde 20 pay alacak.

Hakların yüzde 50'si Altınordu'da

Son 2 sezonda Belçika'nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki file bekçisinin haklarının yüzde 50'si şu an için Altınordu'da bulunuyor. Berke'yi transfer ederken Altınordu'ya 1 milyon euro ödeme yapan Fenerbahçe'nin İzmir temsilcisine oyuncunun tüm haklarını almak için 1 milyon 250 bin euro daha ödemesi gerekiyor.

  • Altınordu 2 milyon 950 bin euro kazanacak
  • Fenerbahçe Berke'yi 8.5 milyon euroya satması halinde Altınordu kasasına 2 milyon 950 bin Euro koyacak. Altınordu forması giyerken de ismi dünya devleriyle anılıp 2018 yazında Barış Alıcı'yla birlikte Fenerbahçe'ye verilen Berke Özer, alt yaş gruplarında 35 kez Ay-Yıldızlı formayı terletti.

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