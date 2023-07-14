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Spor

ÖZET | Austria Wien-Galatasaray: 1-1

Galatasaray, hazırlık maçında Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı.

22:27 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Austria Wien-Galatasaray

Austria Wien-Galatasaray

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar bu kapsamda Austria Wien ile kozlarını paylaştı.


Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, Austria Wien 49. dakikada James Holland'ın attığı golle 1-0 öne geçti.



Austria Wien'de Matteo Meisl 75. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.


Galatasaray 83. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı gole skora dengeyi getirdi: 1-1.


Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.


Galatasaray daha önce Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda'yı 2-0 mağlup etmişti. Sarı-Kırmızılılar kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın TSİ 19:30'da Csakvar ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray 18 Temmuz'da ise TSİ 20:00'de Sturm Graz ile mücadele edecek.

#Galatasaray
#Austria Wien
#Hazırlık maçı
1 saat önce
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