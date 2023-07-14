Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar bu kapsamda Austria Wien ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray daha önce Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda'yı 2-0 mağlup etmişti. Sarı-Kırmızılılar kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın TSİ 19:30'da Csakvar ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray 18 Temmuz'da ise TSİ 20:00'de Sturm Graz ile mücadele edecek.