Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final rövanş maçları yarın oynanacak. Milli futbolcu Altay Bayındır’ın da forma giydiği İngiltere temsilcisi Manchester United, 3-0 yendiği ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu Old Trafford’da konuk edecek.

Yarı finalin diğer müsabakasında ise ilk maçı 3-1 kazanan İngiltere takımı Tottenham, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Aspmyra Stadyumu’nda karşılaşacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.