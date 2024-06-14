EURO 2024 hakkında bilmeniz gereken her şeyi Yeni Şafak Spor olarak sizler için derledik. İşte bütün grupların ve turnuvanın ayrıntılı bilgileri:





EURO 2024 Grupları





A Grubu

Almanya

İskoçya

İsviçre

Macaristan





Ev sahibi Almanya şampiyonluk istiyor

17’nci Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Almanya, İskoçya, Macaristan ve İsviçre’nin olduğu grubun en güçlü takımı durumunda. Eleme grubunda hiç yenilmeden lider gelen Macaristan ile İsviçre de EURO 2024’de sürpriz yapmaya aday ekiplerinden. Tarihinde 4 FIFA Dünya Kupası, 3 Avrupa Şampiyonası ve 1 Konfederasyon Kupası şampiyonluğu bulunan Almanya, EURO 2024'ün de favorilerinden biri olacak. Almanya, bu yıl 17. kez düzenlenecek turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapacak. Almanya, EURO 2024'e eleme oynamadan ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldı. Teknik direktörlüğünü Julian Nagelsmann'ın yaptığı Almanya'nın açıklanan aday kadrosunda Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ile Deniz Undav da bulunuyor. Takımın en önemli gol silahı 128 milli müsabakada 45 kez ağları sarsan Thomas Müller. Turnuvanın açılış maçında Almanya ile İskoçya 14 Haziran Cuma günü saat 22.00’de Allianz Arena’da karşılaşacak.





ALMANYA

Teknik direktör: Julian Nagelsmann

Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nübel (Stuttgart), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Savunma: Waldemar Anton (Stuttgart), Benjamin Henrichs (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstadt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (Stuttgart), Pascal Grob (Brighton), İlkay Gündoğan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Münih), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Leroy Sane (Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Forvet: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Münih), Deniz Undav (Stuttgart).





İskoçlar’ın hedefi gruptan çıkmak

Futbolun anavatanı olarak bilinen Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya, 5. kez yer alacağı Avrupa Şampiyonası finallerinde ilk kez gruptan çıkmak için mücadele edecek. Elemelerde A Grubu'ndan İspanya’nın ardından 2. olarak finallere katılma hakkı elde eden teknik direktör Steve Clarke’ın takımındaki isimlerin çoğu Premier Lig’de top koşturuyor. İskoçya'da orta saha oyuncusu Scott McTominay elemelerdeki 7 golüyle dikkat çekerken, santrfor John McGinn, milli forma altında 64 maçta 18 gol kaydetti.





İSKOÇYA

Teknik direktör: Steve Clarke

Kaleciler: Zander Clark, Craig Gordon (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Norwich), Liam Kelly (Motherwell).

Savunma: Liam Cooper (Leeds United), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Scott McKenna Kopenhag), Ross McCrorie (Bristol City), Ryan Porteous (Watford), Anthony Ralston, Greg Taylor (Celtic), Andrew Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Real Sociedad).

Orta saha: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Bournemouth), Billy Gilmour (Brightonamp;Hove Albion), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Manchester United).

Hücum: Che Adams (Southampton), Ben Doak (Liverpool), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), James Forrest (Celtic), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian).





Murat Yakın’ın İsviçresi sürprize aday

Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası finallerinde yer aldı. Kırmızı-beyazlı takımın en büyük başarısını 2020'de çeyrek final oynayarak gösterdi. Elemelerde Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile karşılaşan ve Romanya’nın ardından 2. olarak vize alan İsviçre’de eleme etabında 6 gol atan Zeki Amdouni en önemli oyuncu olarak dikkat çekiyor. Kalede Yann Sommer ve Gregor Kobel gibi üst düzey iki oyuncusu bulunan İsviçre'nin orta sahasında Denis Zakaria, Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri gibi önemli isimler bulunuyor.





İSVİÇRE

Teknik direktör: Murat Yakın

Kaleciler : Yann Sommer (Inter), Yvon Mvogo (Lorient), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Marvin Keller (Winterthur), Pascal Loretz (Luzern)

Savunma: Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle United), Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Silvan Widmer (Mainz 05), Kevin Mbadu (Augsburg), Ulisses Garcia (Olimpik Marsilya), Cedric Zesigner (Wolfsburg), Leonidas Stergiou (Stuttgart), Aurele Amenda (Young Boys), Albuan Hajdari (Lugano), Bryan Okoh (Salzburg)

Orta saha: Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Michel Aebischer (Bologna), Fabian Rieder (Rennes), Uran Bislimi (Lugano), Ardon Jashari (Luzern), Filip Ugrinic (Young Boys), Vincent Sierro (Toulouse)

Hücum: Breel Embolo (Monaco), Steven Zuber (AEK Atina), Ruben Vargas (Augsburg), Renato Steffen (Lugano), Noah Okafor (Milan), Zeki Amdouni (Burnley), Andi Zeqiri (Genk), Dan Ndoye (Bologna), Kwadwo Duah (Ludogorets), Joel Monteiro (Young Boys)





Macaristan en formda döneminde

Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde daha önce 4 kez yer alan Macaristan, iki kez yarı final oynama başarısı gösterdi. Elemelerde G Grubu'nda yer alan Macaristan; Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaşırken, 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan hiç yenilmedi. Teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamladı. Macaristan'da gözler Liverpool'un yıldız orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai'de olacak.





MACARİSTAN

Teknik direktör: Marco Rossi

Kaleciler: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig), Peter Szappanos (Paks)

Savunma: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Ferencvaros), Marton Dardai (Hertha Berlin), Attila Fiola (Fehervar), Adam Lang (Omonia Nicosia), Willi Orban (Leipzig), Attila Szalai (Freiburg)

Orta saha: Bendeguz Bolla (Servette), Mihaly Kata (MTK), Milos Kerkez (Bournemouth), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split), Adam Nagy (Spezia), Zsolt Nagy (Puskas Akademi), Loic Nego (Le Havre), Andras Schafer (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland)

Hücum: Martin Adam (Ulsan Hyundai), Kevin Csoboth (Ujpest), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horvath (Kecskemat), Roland Sallai (Freiburg), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Barnabas Varga (Ferencvaros).





B Grubu

İspanya

İtalya

Hırvatistan

Arnavutluk





Boğalar 4’üncü kez şampiyonluk peşinde

Avrupa Şampiyonası finallerinde 11 kez mücadele eden İspanya, turnuvanın en başarılı 2 takımından biri durumunda. 1964, 2008 ve 2012'de kupayı müzesine götüren İspanya, Almanya ile Avrupa Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak dikkati çekiyor. Elemelerde İskoçya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile A Grubu'nda yer alan İspanya, 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle 21 puan toplayarak lider çıktı. "Boğalar"da elemelerde dörder gol atan Joselu ile Alvaro Morata, en golcü futbolcular oldu. Bu oyuncuları 3 golle Fernan Torres, ikişer golle Dani Olmo, Lamine Yamal ve Gavi takip etti.





İSPANYA

Teknik direktör: Luis de la Fuente

Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Defans: Dani Carvajal, Nacho (Real Madrid), Jesus Navas (Sevilla), Robin Le Normand (Real Sociedad), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Orta saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (Real Sociedad), Fabian Ruiz (PSG), Alex Baena (Villarreal), Pedri, Fermin Lopez (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Aleix Garcia (Girona)

Forvet: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine Yamal, Ferran Torres (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig), Joselu (Real Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ayoze Perez (Real Betis)





İtalyanlar yeni bir çıkı ş arıyor

Son şampiyon İtalya Milli Takımı, turnuva tarihinde üçüncü kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Şampiyona tarihinde 2 kez mutlu sona ulaşan İtalya, ikişer kez final ve yarı final oynama başarısı gösterdi. Teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde şampiyona elemelerine başlayan İtalya, iki maç sonra Luciano Spaletti ile devam etti. Gök Maviler, Grupta son müsabaka sonrası ikinci olarak Almanya vizesi aldı. Orta alanda Jorginho ve Nicolo Barella gibi oyunculara sahip İtalya'da, hücumda Federico Chiesa en tehlikeli isim olarak ön plana çıkıyor.





İTALYA

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori (Napoli), Ivan Provedel, Mattia Zaccagni (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur), Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Nicolo Barella, Davide Frattesi (Inter), Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno, Samuele Ricci (Torino), Riccardo Calafiori, Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Cambiaso, Nicolo Fagioli, Federico Chiesa (Juventus), Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy (Roma), Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca (Atalanta), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Jorginho (Arsenal), Mateo Retegui (Genoa).





Hırvatlar bu kez başarmak istiyor

Son 2 FIFA Dünya Kupası'nda sırasıyla ikinci ve üçüncü olan Hırvatistan, Avrupa şampiyonalarında istediği performansı sergileyemiyor. Doğu Avrupa temsilcisi, EURO 2024'te turnuvanın en zor grubunda yer alacak. Yugoslavya'nın dağılmasından sonra yapılan 7 Avrupa Şampiyonası'nın 6'sına katılan Hırvatistan, en iyi derecelerini 1996 ve 2008'de çeyrek final oynayarak elde etti. Hırvatistan elemelerde D Grubu’nu Türkiye'nin ardından 2. sırada tamamlayarak adını finallere yazdırdı.

Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic ile eski Beşiktaşlı stoper Domagoj Vida'nın formasını giydiği Hırvatistan, rakip filelere 13 gol gönderirken, kalesinde sadece 4 gol gördü.





HIRVATİSTAN

Teknik direktör: Zlatko Dalic

Kaleci: Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Ivica Ivusic (Pafos), Nediljko Labrovic (Rijeka)

Defans: Domagoj Vida (AEK), Josip Juranovic (Union Berlin), Josko Gvardiol (Manchester City), Borna Sosa (Ajax), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Josip Sutalo (Ajax), Martin Erlic (Sassuolo), Marin Pongracic (Lecce)

Orta saha : Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Manchester City), Marcelo Brozovic (Al-Nassr), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Ivanusec (Feyenoord), Luka Sucic (Salzburg), Martin Baturina (Dinamo Zagreb)

Forvet: Ivan Perisic (Hajduk Split), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Rijeka)





Muçi ve Manajlı Arnavutluk’in işi zor

Dünya futbolunda son yıllarda yükselişe geçen ülkeler arasında yer alan Arnavutluk, EURO 2024'te sürpriz kovalayacak. Polonya ve Çekya'nın yer aldığı E Grubu'nu önemli bir başarıya imza atarak lider tamamlayan Arnavutlur, Brezilyalı teknik adam Sylvinho yönetiminde tarihinde ikinci kez şampiyonaya katılma hakkı kazandı. Inter'den Kristjan Asllani ve Fulham'da kiralık oynayan Chelsea oyuncusu Armando Broja takımın en değerli isimleri arasında yer alırken, gol yollarında Güney Kore'nin Gwangju ekibinde oynayan Jasir Asani elemelere dikkati çekmişti. Bu oyuncuların yanı sıra Beşiktaş'ta forma giyen Ernest Muçi ile Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, milli takımları adına turnuvada boy gösterecek.





ARNAVUTLUK

Etrit Berisha (Empoli), Thomas Strakosha (Brentford), Elhan Kastrati (Cittadella), Simon Simoni (Eintracht Frankfurt), Berat Gjimshiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Lazio), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Ardian Ismajli (Empoli), Arlind Ajeti (Cluj), Naser Aliji (Voluntari), Mario Mitaj (Lokomotiv Moskova), Enea Mihaj (Famalicao), Marash Kumbulla (Sassuolo), Amir Abrashi (Grasshopper), Kristjan Asllani (Inter), Nedim Bajrami (Sassuolo), Medon Berisha (Lecce), Klaus Gjasula (Darmstadt), Qazim Laçi (Sparta Prag), Ernest Muçi (Beşiktaş), Ylber Ramadani (Lecce), Jasir Asani (Gwangju), Armando Broja (Fulham/Chelsea), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Arber Hoxha (Dinamo Zagreb), Rey Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Taulant Seferi (Baniyas)





C Grubu

İngiltere

Danimarka

Sırbistan

Slovenya





İngiltere ilk şampiyonluk için bileniyor

FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğu bulunan İngiltere, henüz Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşamadı. Organizasyona 11. defa katılacak İngilizler, elemelerde de C Grubu'nda yer aldı. İtalya ve Ukrayna gibi zorlu ekiplerin yer aldığı grubu namağlup lider tamamlayan İngilizler, 22 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü. Gareth Southgate'in çalıştırdığı Ada ülkesi, çok kaliteli ve formda kadroya sahip. Birçok yıldız oyuncuyu barındıran kadroda transfermarkt verilerine göre Jude Bellingham 180, Phil Foden 150, Bukayo Saka 140 ve Declan Rice 120 milyon euroluk piyasa değerine sahip. Öte yandan İngilizler, kadrosunda John Stones (30), Kyle Walker (34), Kieran Trippier (33) ve Hary Kane (30) gibi tecrübeli oyuncuları da bulunduruyor.





İNGİLTERE

Teknik direktör: Gareth Southgate

Dean Henderson, Marc Guehi, Adam Wharton, Eberechi Eze (Crystal Palace), Jordan Pickford, Jarrad Branthwaite (Everton), Aaron Ramsdale, Declan Rice, Bukayo Saka (Arsenal), James Trafford (Burnley), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez, Jarell Quansah, Trent Alexander-Arnold, Curtis Jones (Liverpool), Ezri Konsa, Ollie Watkins (Aston Villa), Harry Maguire, Luke Shaw, Kobbie Mainoo (Manchester United), John Stones, Kyle Walker, Phil Foden, Jack Grealish (Manchester City), Kieran Trippier, Anthony Gordon (Newcastle United), Conor Gallagher, Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham United), Harry Kane (Bayern Münih), James Maddison (Tottenham), Ivan Toney (Brentford).





Danimarka’nın kozu savunması

Avrupa Şampiyonası'nda 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Danimarka, üç kez yarı final, bir kez de çeyrek final gördü. Turnuvaya 10. kez katılacak kırmızı-beyazlı ekip grupta zirve mücadelesi verecek. Takım olarak etkili savunması, bireysel oyuncu kalitesi ve ekip ruhuyla ön plana çıkan Danimarka, turnuvada sürpriz yapabilme potansiyeli barındırıyor. Elemelerde H Grubu'nda yer alan Kuzey Avrupa ülkesi, favori olduğu grubu Slovenya’nın önünde lider bitirdi. Geniş kadroda Barcelona'dan Andreas Christensen, Crystal Palace'dan Jöachim Andersen, Sporting Lizbon'dan Morten Hjulmand, Manchester United'dan Rasmus Höjlund ve Christian Eriksen gibi birçok yıldızı barındıran Danimarka'da takım kaptanlığını eski Fenerbahçeli stoper Simon Kjaer yapıyor. Galatasaraylı Victor Nelsson da kadroda yer alıyor.





DANİMARKA

Teknik direktör : Kasper Hjulmand

Kasper Schmeichel, Thomas Delaney, Frederik Ronnow, Morten Hjulmand, Mads Hermansen, Pierre-Emile Hojbjerg, Andreas Christensen, Christian Norgaard, Simon Kjaer, Mathias Jensen, Jöachim Andersen, Mikkel Damsgard, Jannik Vestergaard, Jacob Bruun Larsen, Victor Nelsson, Andreas Skov-Olsen, Alexander Bah, Anders Dreyer, Jöakim Maehle, Kasper Dolberg, Rasmus Kristensen, Rasmus Höjlund, Vicotr Kristiansen, Jonas Wind, Christian Eriksen, Yussuf Poulsen.





Sırbistan Tadic kaptanlığında sürpriz arıyor

Organizasyonun ilk yıllarında "Yugoslavya" olarak olarak yer alan ve en başarılı takımlar arasına giren Sırbistan, yıllar geçtikçe bu gücünü kaybetti ve son dönemde beklentilerin altında kaldı. Turnuvaya son 5 seferde katılmayı başaramayan Sırbistan, C Grubu’nda sürpriz kovalayacak. Elemelerde Macaristan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile mücadele eden Sırplar 14 puanla 2. sırada tamamladı. Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor. Tadic'in yanı sıra Salzburg'dan Strahinja Pavlovic, Al-Hilal'den Sergej Milinkovic Savic ve Aleksandar Mitrovic ile Juventus'tan Dusan Vlahovic öne çıkan isimler arasında yer alıyor.





SIRBİSTAN

Teknik direktör: Dragan Stojkovic

Vanja Milinkovic Savic, Predrag Rajkovic, Dorde Petrovic, Aleksandar Jovanovic, Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Srdan Babic, Uros Spajic, Strahinja Erakovic, Nemnaja Stojic, Jan Karlo Simic, Sasa Lukic, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimovic, Ivan Ilic, Sasa Zdjelar, Srdan Mijailovic, Sergen Milinkovic Savic, Dusan Tadic, Samed Bazdar, Alensadar Cirkovic, Filip Mladenovic, Velkjo Birmancevic, Filip Kostic, Filip Mldaenovic, Matija Gluscevic, Andrija Zivkovic, Mijat Gacinovic, Nemanja Radonjic, Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Petar Ratkov, Mihailo Ivanovic





Slovenya ikinci kez şampiyonada

Elemelerde Danimarka ile aynı puanı alıp gruptan ikinci çıkmayı başaran Slovenya, tarihinde ikinci kez katılacağı Avrupa Şampiyonası’nda zorlu rakipleri arasında sürpriz kovalayacak. Teknik direktörlüğünü Matjaz Kek'in yaptığı Slovenya'nın, elemelerde karşılaştığı Danimarka ile gruplarda da mücadele edecek. Slovenya, geniş kadrosunda Süper Lig'den 2 ismi bulunduruyor. Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak’ın kaptanlığını yaptığı Slovenya'da Udinese'nin stoperi Jaka Bijol ve Leipzig'in santrforu Benjamin Sesko'nun isimleri öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc ve Alanyaspor'da forma giyen Jure Balkovec de Slovenya kadrosunda yer alıyor.





SLOVENYA

Teknik direktör: Matjaz Kek

"Jan Oblak, Vid Belec, Igor Vekic, Matevz Vidovsek, Jure Balkovec, Jaka Bijol, Miha Blazic, David Brekalo, Vanja Drkusic, Erik Janza, Zan Karnicnik, Petar Stojanovic, Zan Zaletel, Timi Maks Elsnik, Adam Gnezda-Cerin, Jon Gorenc Stankovic, Tomi Horvat, Jasmin Kurtic, Sandi Lovric, Benjamin Verbic, Miha Zajc, Adrian Zeljkovic, Nino Zugelj, Zan Celar, Josip Ilicic, Jan Mlakar, Benjamin Sesko, Andraz Sporar, Zan Vipotnik, Luka Zahovic."









D Grubu

Fransa

Hollanda

Avusturya

Polonya





Fransa bu kez işi sıkı tutuyor

EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, 1984 ve 2000'de ise iki kez Avrupa şampiyonu oldu. EURO 2024'e de en büyük favorilerden biri olarak katılacak olan Horozlar, eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünde; elemelerde Hollanda, Yunanistan, İrlanda Cumhuriyeti ve Cebelitarık ile mücadele etti. Sadece Yunanistan’la bir maçta berabere kalan Horozlar, 7 maçı kazanarak grubu lider bitirdi. Son turnuvalarda elde ettiği başarılı sonuçlara rağmen EURO 2020'de son 16 turunu geçemeyen Fransa, bu kez aynı senaryoyu yaşamak istemiyor. Teknik direktör Deschamps, hücumda elemelerde 9 gol kaydeden Kylian Mbappe’nin yanı sıra, Ousmane Dembele ve Antoine Griezmann gibi oyuncularının form grafiğine güveniyor. Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga ve N'Golo Kante, dikkati çeken güçlü orta saha oyuncuları.





FRANSA

Teknik direktör: Didier Deschamps

Kaleci: Alphonse Areola (West Ham United), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens)

Defans: Jonathan Clauss (Olimpik Marsilya), Theo Hernandez (Milan), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), N'Golo Kante (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet: Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern Münih), Ousmane Dembele (PSG), Olivier Giroud (Milan), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappe (PSG), Marcus Thuram (Inter)





Portakallar’ın ilk hedefi gruptan çıkmak

Dünya Kupası tarihinde 3 kez final oynamasına rağmen mutlu sona ulaşamayan, Avrupa Şampiyonası'nda ise tek zaferini 1988'de yaşayan Hollanda, 36 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Ronald Koeman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı "Portakallar", elemelerde B Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Almanya bileti aldı. Hollanda, elemelerde iki kez yenildiği Fransa ile yine aynı grupta karşılaşacak. Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marco van Basten ve Ronald Koeman gibi birçok isimle dikkati çeken Hollanda'nın kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor. "Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor. Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons ve Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.





HOLLANDA

Teknik direktör: Ronald Koeman

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton).

Defans : Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Stefan de Vrij (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Denzel Dumfries (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool).

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (Leipzig), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq).

Forvet: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Hoffenheim).





Disiplin ve sistem takımı Avusturya

Şampiyonada daha önce 3 kez yer alan Avusturya Milli Takımı, en önemli başarısını 2020'de gruptan çıkarak elde etti. Avusturya, kadrosunda sonuca direkt etki eden yıldız oyuncu bulunmasa da Ralf Rangnick'in takıma kazandırdığı "disiplinli oyun" özelliğiyle dikkati çekiyor. Elemelerde tek yenilgisini Belçika'ya karşı yaşayan ve mart ayındaki hazırlık maçında Türkiye'yi 6-1 farklı yenen Avusturya, güçlü orta sahasıyla öne çıkıyor. Borussia Dortmund'dan Marcel Sabitzer, Hoffenheim'dan Florian Grillitsch, Bayern Münih'ten Konrad Laimer ve Christoph Baumgartner, rakiplerin sahada işini zorlaştıran önemli oyuncular olarak kadroda göze çarpıyor. Inter'de bu sezon kiralık forma giyen Marko Arnautovic ve Freiburg'dan Michael Gregoritsch ise Avusturya'nın turnuvada gol ayakları olacak.





AVUSTURYA

Teknik direktör: Ralf Rangnick

Kaleci: Tobias Lawal (LASK), Patrick Pentz (Brondby), Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise), Niklas Hedl (Rapid Wien)

Defans: Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Stefan Posch (Bologna), Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Kevin Danso (Lens), Phillipp Mwene (Mainz 05), Flavius Daniliuc (Salzburg), Gernot Trauner (Feyenoord), Leopold Querfeld (Rapid Wien)

Orta saha: Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Christoph Baumgartner (Leipzig), Konrad Laimer (Bayern Münih), Florian Kainz (Köln), Nicolas Seiwald (Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alexander Prass (Sturm Graz), Matthias Seidl (Rapid Wien), Thierno Ballo (Wolfsburg)

Forvet: Marko Arnautovic (Inter), Michael Gregoritsch (Freiburg), Andreas Weimann (West Bromwich Albion), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Marco Grüll (Rapid Wien), Maximilian Entrup (Hartberg)





Polonya’nın kozu Lewandowski

Eski Polonyalı futbolcu Michal Probierz'in çalıştırdığı Polonya, daha önce 4 kez katıldığı şampiyonada en büyük başarısını 2016'da çeyrek final oynayarak elde etti. Eleme grubunu 3. bitiren Polonya, play-off’larda Estonya ve Galler’i yenerek Almanya biletini alabildi. Polonya'nın EURO 2024’te en güvendiği isim, şüphesiz Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski olacak. Elemelerde 3 gol kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, Polonya tarihinin en fazla maça çıkan ve en çok gol atan (148 maçta 82 gol) oyuncusu konumunda bulunuyor. Ayrıca Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Antalyaspor'dan Adam Buksa ve Başakşehir'den Krzysztof Piatek ile Napoli'den Piotr Zielinski, takımın etkili isimleri arasında yer alıyor.





POLONYA

Teknik direktör: Michal Probierz

Kaleci: Wojciech Szczesny (Juventus), Marcin Bulka (Nice), Oliwier Zych (Puszcza), Lukasz Skorupski (Bologna)

Defans: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Jakub Kiwior (Arsenal), Bartosz Salamon (Lech Poznan), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Sebastian Walukiewicz (Empoli)

Orta saha : Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok), Damian Szymanski (AEK), Michal Skoras (Club Brugge), Nikola Zalewski (Roma), Jakub Piotrowski (Ludogorets), Bartosz Slisz (Atlanta), Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), Kacper Urbanski (Bologna), Piotr Zielinski (Napoli)

Forvet: Adam Buksa (Antalyaspor), Arkadiusz Milik (Juventus), Robert Lewandowski (Barcelona), Krzysztof Piatek (Başakşehir), Karol Swiderski (Hellas Verona)





E Grubu

Belçika

Ukrayna

Romanya

Slovakya





Belçika yıldız farkıyla öne çıkıyor

Belçika Milli Takımı, yenilenmiş kadrosuyla bu kez başarı hedefliyor. 2023 Şubat'tan bu yana Domenico Tedesco'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika, elemelerde Avusturya, İsveç, Azerbaycan ve Estonya ile mücadele ederken, 20 puanla namağlup lider olarak EURO 2024 vizesi aldı. Belçika'nın EURO 2024'te en güvendiği isim, şüphesiz Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne olacak. Savunmada Trabzonsporlu oyuncu Thomas Meunier tecrübesiyle öne çıkarken, orta sahada Youri Tielemans, De Bruyne ve Axel Witsel'in sorumluluk alması bekleniyor. Elemelerde 14 gol kaydeden Romelu Lukaku ile Jeremy Doku ise Almanya'da takımlarının en önemli gol ayakları olacak. Aday kadroya Thibaut Courtois’in yanı sıra Fenerbahçe’deki performansı ile Michy Batshuayi ve ve G.Saray’daki müthiş istatistikleriyle Dries Mertens'in çağırılmaması dikkat çekti.





BELÇİKA

Teknik direktör: Domenico Tedesco

Kaleci: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest)

Defans: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Anderlecht), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht)

Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Olimpik Lyon), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Aster Vranckx (Wolfsburg), Axel Witsel (Atletico Madrid)

Forvet: Johan Bakayoko (PSV), Yannick Carrasco (Al Shabab), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Sevilla), Lois Openda (Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal)





Ukrayna takım oyununa güveniyor

Ukrayna Milli Takımı, dengeli gözüken gruptan çıkarak üst turları zorlamaya çalışacak. Eski Ukraynalı futbolcu Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı Ukrayna, elemelerde İngiltere ve İtalya’nın ardından üçüncü oldu. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanamayan Ukrayna, play-off’ta Bosna Hersek ve İzlanda’yı 2-1’lik skorlarla geçerek Almanya bileti aldı. Ukrayna, mücadeleci kadro yapısı ve sahaya yansıttığı takım oyunuyla dikkati çekiyor. Kadro kalitesi bakımından güç dengesi bulunan takımlara karşı sonuç almakta zorlanmayan Ukrayna, EURO 2024'te yer aldığı dengeli grubun avantajını kullanmaya çalışacak. Kaptan Andriy Yarmolenko takımın en büyük kozu durumunda. Girona'daki peformansı ile Artem Dovbyk ve Valencia'dan Roman Yaremchuk da gol yollarının diğer önemli isimleri.





UKRAYNA

Teknik direktör: Sergiy Rebrov

Kaleci: Andriy Lunin (Real Madrid), Anatoliy Trubin (Benfica), Georgiy Bushchan (Dinamo Kiev)

Defans: Yukhym Konoplya (Shakhtar Donetsk), Valeriy Bondar (Shakhtar Donetsk), Mykola Matvienko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Everton), Maksym Taloverov (LASK), Illia Zabarnyi (Bournemouth), Oleksandr Svatok (Dnipro)

Orta saha: Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk), Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (Dinamo Kiev), Volodymyr Brazhko (Dinamo Kiev), Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev), Sergiy Sydorchuk (Westerlo), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Mykhailo Mudryk (Chelsea), Viktor Tsygankov (Girona), Oleksandr Zinchenko (Arsenal)

Forvet: Artem Dovbyk (Girona), Roman Yaremchuk (Valencia), Vladyslav Vanat (Dinamo Kiev)





Romanya eski günlerini arıyor

Romanya Milli Takımı, eski başarılı günlerine yeniden dönmek istiyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'na 5 kez katılan Romanya Milli Takımı, en iyi derecesini, çeyrek final oynadığı 2000 yılında yaptı. Edward Iordanescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya, elemelerde İsviçre, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra’lı gruptan birinci olarak Almanya biletinin sahibi oldu. EURO 2024 aday kadrosunda Türkiye'de forma giyen 4 futbolcu yer alıyor. Geçen sezon Konyaspor'da görev yapan Alexandru Cicaldau ile Gaziantep FK'de oynayan Florin Nita, Deian Sorescu ve Denis Dragus, turnuvada Türk futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Radu Dragusin, Romanya'nın kadrosundaki en tanınmış futbolcu olarak ön plana çıkıyor.





ROMANYA

Teknik direktör: Edward Iordanescu

Kaleci: Florin Nita (Gaziantep FK), Horatiu Moldovan (Atletico Madrid), Stefan Tarnovanu (FCSB), Razvan Sava (Cluj).

Defans: Nicusor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burca (Al-Okhdood), Ionut Nedelcearu (Palermo), Adrian Rus (Pafos), Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Radu Dragusin (Tottenham), Vasile Mogos (Cluj), Bogdan Racovitan (Rakow Czestochowa).

Orta saha: Nicolae Stanciu (Damac), Razvan Marin (Empoli), Alexandru Cicaldau (Konyaspor), Ianis Hagi (Alaves), Dennis Man (Parma), Valentin Mihaila (Parma), Marius Marin (Pisa), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Florinel Coman (FCSB), Adrian Sut (FCSB), Constantin Grameni (Farul Constanta).

Forvet: George Puscas (Bari), Denis Alibec (Muaither), Denis Dragus (Gaziantep FK), Daniel Birligea (Cluj).





Slovakya’nın artan formu dikkat çekiyor

Slovakya Milli Takımı, elemelerdeki performansını turnuvada da sergileyerek gruptan çıkmayı hedefleyecek. Napoli'nin de başında bulunan İtalyan teknik direktör Francesco Calzona'nın çalıştırdığı Slovakya, elemelerde Portekiz, Lüksemburg, İzlanda, Bosna Hersek ve Lihtenştayn ile mücadele etti. İngiltere'nin arkasında ikinci olarak EURO 2024'e katılma hakkı kazandı. Slovakya, son maçlardaki yükselen form grafiğini EURO 2024'e yansıtarak başarılı olmaya çalışacak. Savunma güvenliğini büyük ölçüde PSG'de forma giyen kaptan Milan Skriniar'a emanet edecek. Orta sahada Napoli'den Stanislav Lobotka ve Hamburg'dan Laszlo Benes gibi kozları bulunan Slovakya, gol yollarında ise Boavista'dan Robert Bozenik ve Sparta Prag'dan Lukas Haraslin'e güveniyor.





Teknik direktör: Edward Iordanescu

Kaleci: Martin Dubravka (Newcastle United), Marek Rodak (Fulham), Henrich Ravas (New England Revolution), Dominik Takac (Spartak Trnava)

Defans: Peter Pekarik (Hertha Berlin), Milan Skriniar (Paris Saint-Germain), Norbert Gyömber (Salernitana), David Hancko (Feyenoord), Denis Vavro (Kopenhag), Vernon De Marco (Hatta), Michal Tomic (Slavia Prag), Adam Obert (Cagliari), Matus Kmet (Trencin), Sebastian Kosa (Spartak Trnava)

Orta saha: Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Ondrej Duda (Hellas Verona), Patrik Hrosovsky (Genk), Stanislav Lobotka (Napoli), Matus Bero (Bochum), Laszlo Benes (Hamburg), Jakub Kadak (Luzern), Dominik Holly (Jablonec)

Forvet: Robert Bozenik (Boavista), Lukas Haraslin (Sparta Prag), Tomas Suslov (Hellas Verona), Ivan Schranz (Slavia Prag), David Strelec (Slovan Bratislava), David Duris (Ascoli), Robert Polievka (Dukla Banska Bystrica), Lubomir Tupta (Slovan Liberec), Leo Sauer (Feyenoord)









E Grubu

Türkiye

Portekiz

Çekya

Gürcistan





Bu kez olsun Türkiyem

Avrupa Şampiyonası’na ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler, 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. 2016 ve 2020'deki son iki şampiyonada gruptan çıkamayan ay-yıldızlılar bu kez gruptan çıkıp sürprize imza atmak istiyor. Elemelere Kuntz yönetiminde başlayan Türkiye, son 3 maçına İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile çıktı ve EURO 2024 biletini grup lideri olarak aldı. A Milli Futbol Takımı'nda birçok oyuncu ön plana çıkıyor. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter'de geçirdiği iyi sezonla İtalya'da yılın orta saha oyuncusu seçildi. Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız ve Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy ise ay-yıldızlı ekibin genç yıldızları olarak değerlendiriliyor. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ise farklı mevkilerde görev yapabilmesiyle Montella'nın da jokerlerinden olacak.





TÜRKİYE

Teknik direktör: Vincenzo Montella

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)





Portekiz 10’da 10 yaparak geldi

EURO 2016'da şampiyon olan, 2004'te final, 1984, 2000 ve 2012'de yarı final oynayan Portekiz, yıldız oyuncularla dolu kadrosuyla turnuvanın dikkat çeken ekiplerinin başında yer alıyor. Belçikalı teknik adam Roberto Martinez yönetiminde elemelerde Slovakya, Lüksemburg, İzlanda, Bosna Hersek ve Lihtenştayn ile mücadele eden ve 10 maçın tamamını kazanan Portekiz, 30 puanla EURO 2024 biletini aldı. Bu müsabakalarda 36 kez fileleri havalandıran Martinez'in öğrencileri, kalelerinde ise sadece 2 gole izin verdi. EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele ederek 14 kez ağları sarsan Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz’in kadrosunda ayrıca savunmada Ruben Dias, orta sahada Bruno Fernandes ve Vitinha, forvette ise Bernardo Silva, Joao Felix ve Rafael Leao gibi yıldız isimler bulunuyor.





PORTEKİZ

Teknik direktör: Roberto Martinez

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma)

Defans: Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting), Joao Cancelo (Barcelona), Nelson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City)

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Neves (Benfica), Joao Palhinha (Fulham), Otavio Monteiro (Al Nassr), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (PSG)

Forvet: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceiçao (Porto), Gonçalo Ramos (PSG), Joao Felix (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton), Rafael Leao (Milan)





Çekya takımı istikrar abidesi

Çekya Milli Takımı, organizasyonda üst üste 8. kez sahne alacak. En büyük başarısına EURO 1996'da final oynayarak imza atan Çekya Milli Takımı, uzatmalara giden finalde altın gol sonucunda Almanya'ya 2-1 yenilerek ikincilikle yetindi. Ivan Hasek'in teknik direktörlüğünü yaptığı Çekya Milli Futbol Takımı, elemelerde Arnavutluk, Polonya, Moldova ve Faroe Adaları'yla mücadele etti. E Grubu'nda çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Çekya, 15 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak EURO 2024 biletinin sahibi oldu.





Teknik direktör: Ivan Hasek

Kaleci: Vitezslav Jaros (Sturm Graz), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

Defans: Vladimir Coufal (West Ham United), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Viktoria Plzen), David Jurasek (Hoffenheim), Ladislav Krejci (Sparta Prag), Martin Vitik (Sparta Prag), Tomas Vicek (Slavia Prag), David Zima (Slavia Prag)

Orta saha: Antonin Barak (Fiorentina), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Matej Jurasek (Slavia Prag), Ondrej Lingr (Feyenoord), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Twente), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Viktoria Plzen)

Forvet: Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Tomas Chory (Viktoria Plzen), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)





Gürcistan ilk kez finallere katılacak

Gürcistan Milli Takımı, ilk kez yer alacağı organizasyonda süpriz yapmaya çalışacak. Fransız teknik adam Willy Sagnol'un başında bulunduğu Gürcistan Milli Futbol Takımı, elemelerde İspanya, İskoçya, Norveç ve Kıbrıs Rum Kesimi ile mücadele ederken A Grubu'nu 4. bitirdi. UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre play-off oynama hakkı elde eden Gürcistan, yarı finalde Lüksemburg'u 2-0, finalde de Yunanistan’ı penaltılarla eleyerek ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda oynama hakkı elde etti. Gürcistan'ın turnuvada en güvendiği isim, Napoli'nin golcüsü Khvicha Kvaratskhelia olacak. Valencia'da görev yapan kaleci Giorgi Mamardashvili ile Metz'de oynayan santrfor Georges Mikautadze de Gürcistan'ın etkili oyuncuları arasında yer alıyor.





Teknik direktör: Willy Sagnol

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tiflis), Luka Gugeshashvili (Karabağ)

Defans: Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (APOEL), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)

Orta saha: Gabriel Sigua (Basel), Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batum), Saba Lobjanidze (Atlanta United)

Forvet: Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Budu Zivzivadze (Karlsruher), Georges Mikautadze (Metz), Giorgi Kvilitaia (APOEL), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)





EURO 2024'ün ölüm grubu hangisi?





Milli takımlar düzeyinde Avrupa'nın en başarılı ekiplerinin yer alacağı B Grubu, şampiyonanın en zorlu grubu olarak göze çarpıyor. 3 şampiyonluğu bulunan İspanya ve iki kez kupayı kazanan İtalya, son iki dünya kupasında yarı final gören Hırvatistan ve elemelerden birinci sırada çıkarak sürpriz yapan Arnavutluk’un mücadeleleri büyük bir heyecana sahne olacak.





A Milli Takım'ın rakiplerini tanıyalım:









Türk oyuncuların isimleri nasıl okunacak?

UEFA, Milli futbolcularımızın isimlerinin 'doğru' okunuşları için rehber yayınladı:





Türkiye'nin maçları ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, E Grubu'nda Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ın fikstürü şu şekilde:

18 Haziran Salı

19.00 Türkiye - Gürcistan

22 Haziran Cumartesi

19.00 Türkiye - Portekiz

26 Haziran Çarşamba