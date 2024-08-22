Avrupa'da Türk günü

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup aşamasında temsil etmek isteyen takımlarımız bugün play-off turu ilk maçlarına çıkacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Beşiktaş ile Konferans Ligi'ne adım atmayı planlayan Trabzonspor ve Başakşehir bugün deplasmanda yapacakları ilk maçlarda avantaj arayacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
Siyah-beyazlılar dün İsviçre'ye geçerken kafilede Vincent Aboubakar, Baktiyor Zainutdinov ve Jackson Muleka yer almadı.
Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak. Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak.
Trabzonspor, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.
Trabzonspor'da sol alt adalesinde yaralanma tespit edilen Nijeryalı oyuncu Nwakaeme maç kafilesine alınmadı. Yıldız ismin tedavisine başlandığı ifade edildi. Bordo-mavililerde kart cezaları bulunan Pedro Malheiro ile Eren Elmalı da kafilede yer almadı.
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. TSİ 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.
UEFA listesine adı eklenen yeni transferlerden Berat Özdemir, teknik direktör Çağdaş Atan'ın forma vermesi halinde İstanbul ekibiyle ilk Avrupa kupası maçına çıkacak. Önceki gün transfer edilen Miguel Crespo ise bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Ousseynou Ba, Matchoi Djalo ve Patryk Szysz ise diğer eksikler.
Muhammed, Duarte, Touba, Opoku, Ömer, Onur, Berkay, Deniz, Davidson, Figueiredo, Piatek