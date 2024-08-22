Avrupa'da Türk günü

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup aşamasında temsil etmek isteyen takımlarımız bugün play-off turu ilk maçlarına çıkacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Beşiktaş ile Konferans Ligi'ne adım atmayı planlayan Trabzonspor ve Başakşehir bugün deplasmanda yapacakları ilk maçlarda avantaj arayacak.

Trabzonspor'da sol alt adalesinde yaralanma tespit edilen Nijeryalı oyuncu Nwakaeme maç kafilesine alınmadı. Yıldız ismin tedavisine başlandığı ifade edildi. Bordo-mavililerde kart cezaları bulunan Pedro Malheiro ile Eren Elmalı da kafilede yer almadı.

UEFA listesine adı eklenen yeni transferlerden Berat Özdemir, teknik direktör Çağdaş Atan'ın forma vermesi halinde İstanbul ekibiyle ilk Avrupa kupası maçına çıkacak. Önceki gün transfer edilen Miguel Crespo ise bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Ousseynou Ba, Matchoi Djalo ve Patryk Szysz ise diğer eksikler.