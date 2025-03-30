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Avrupa'nın önde gelen takımları Ramazan Bayramı'nı kutladı

Avrupa'nın önde gelen takımları Ramazan Bayramı'nı kutladı

14:0930/03/2025, Pazar
AA
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Avrupa'nın önemli kulüplerinden bayram mesajları paylaşıldı.
Avrupa'nın önemli kulüplerinden bayram mesajları paylaşıldı.

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Ramazan Bayramı'nı kutladı. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain ve Ajax'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kulüp, kutlama mesajı paylaştı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan ve futbolcuların yer aldığı videolu mesajda, Müslüman dünyasının bayramı kutlandı. Mesajda, "Paris Saint-Germain'deki herkesten size... Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" ifadeleri kullanıldı.


İngiltere'den Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Leicester City, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, İtalya'dan Milan, Inter, Hollanda'dan da Ajax'sın aralarında bulunduğu birçok kulüp, kutlama mesajı paylaştı.



#Real Madrid
#Barcelona
#Manchester City

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