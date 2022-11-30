ÖZET | Avustralya-Danimarka: 1-0

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının son karşılaşmaları oynanıyor. D Grubu'nun üçüncü hafta maçında Avustralya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Avustralya 1-0 kazandı ve son 16 turuna yükseldi. Avustralya'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada Mathew Leckie kaydetti.

Fransa ve Avustralya son 16'ya yükseldi

D Grubu'ndaki diğer maçta Fransa, Tunus'a 1-0 mağlup olmasına rağmen son 16 turuna yükselen diğer takım oldu. Grubu 6 puanla Fransa zirvede, Avustralya ise aynı puanla ikinci sırada tamamladı. 4 puandaki Tunus grubu üçüncü, Danimarka ise 1 puanla son sırada tamamladı ve Dünya Kupası'na veda etti.

Avustralya-Danimarka maç özeti

Avustralya-Danimarka maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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SPOR ÖZET | Tunus 1-0 Fransa







