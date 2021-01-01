Avusturya'yı sallayan Ercan Kara: Hayalim Avrupa'nın büyük takımlarında forma giymek

Avusturya’nın Rapid Wien takımında forma giyen ve hem gösterdiği başarılı performansla hem de attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Ercan Kara, menajeri Sertan Güneş ile birlikte Yeni Şafak Spor’un sorularını yanıtladı. Bu sezon 23 karşılaşmada 11 gol ve 7 asistle oynayan 24 yaşındaki genç oyuncu hem Avrupa’dan hem Türkiye’den birçok takımın ilgisini çekmeye devam ediyor.
"Stil olarak Lukaku’ya benziyorum"
Kendisini klasik bir 9 numara olarak gördüğünü söyleyen Ercan Kara, "Kendimi fiziğimle ve savaşçılığımla takım için elinden geleni yapan futbolcu diye nitelendirebiliriz. Kendi stilimi benzettiğim bir kaç futbolcu var. Lukaku bunlardan biri" ifadelerini kullandı.
"Drogba’yı çok beğeniyorum"
Kendine idol olarak örnek aldığı oyuncular olduğunu söyleyen Kara, "Bu konuda Chelsea’de oynadığı dönemde Didier Drogba’yı çok beğeniyordum" dedi.
"Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız"
En son 2007/2008 sezonunda Avusturya’da şampiyonluk yaşayan Rapid Wien, bu sezon ipi göğüslemek isteyen takımlar arasında yer alıyor. Ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan 24 yaşındaki golcü oyuncu, "Lider ile aramızda bir puan fark var. Şampiyon olmak hedefimiz. Şu an dört takım şampiyonluk yarışında. Önümüzde daha çok maç var ve bu süreçte elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
Transfer iddiaları
Hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt veren Ercan Kara, aynı zaman kariyer planına yönelik açıklamalarda bulundu. Ercan, "Bu konuyla ilgili menajerlerim ilgileniyor. Ben sahada futboluma konsantre oluyorum. Avrupa’daki büyük takımlarda oynamak istiyorum. Hedeflerim arasında bu var" dedi.
"Süper Lig’i takip ediyorum"
Rapid Wien forması giyen genç oyuncu, Süper Lig’i de takip ettiğini belirtti. Ligde kıyasıya bir rekabet olduğunu vurgulayan Ercan Kara, "Denk geldiğinde Süper Lig’i izliyorum. Bizim ligdeki gibi kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi var fakat favori bir takımım yok" ifadelerini kullandı.
"Bizim Çocuklar için teşekkür ederim"
Yeni Şafak Spor’un her hafta Avrupa’da oynayan Türk kökenli oyuncuların, haftalık analizlerinin incelendiği ‘Bizim Çocuklar’ programında da yer alan Ercan Kara, "Programınızda bizden bahsettiğiniz içim teşekkür ederim. Gelecek için hayırlısını diliyorum" dedi.
"A Milli Takım için bir şey söylemek doğru olmaz"
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Ercan Kara’yı takip ettiklerini söylemişti. Bu konudaki soruları yanıtlayan menajer Sertan Güneş, "Şu süreçte bir şey söylemek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.
- Ercan Kara için Fenerbahçe iddiaları"
- Son günlerde ortaya atılan Fenerbahçe’nin Ercan Kara’yla ilgilendiği iddialarına da yanıt veren Güneş, "Türkiye’nin büyük kulüpleriyle anılmak tabii ki güzel ama bu konularla ilgili bir şey söyleyip spekülasyon oluşturmak istemiyoruz" dedi.
‘Dünya futbolunda en iyi genç yetenekler’ listesine adını yazdıran Rapid Wien’in Türk kökenli genç yeteneği Yusuf Demir'in milli takım tercihi ne olacak?
✍ @omercelikbasli
‘Dünya futbolunda en iyi genç yetenekler’ listesine adını yazdıran Rapid Wien’in Türk kökenli genç yeteneği Yusuf Demir'in milli takım tercihi ne olacak?
⭐Bu hafta #BizimÇocuklar'da [🇹🇷] Avrupa'da oynayan Türk #wonderkid'leri konu aldık. Henüz milli takım tercihlerini de yapmadılar.
🤔Birçoğunun ismini daha önce duymasak bile, onları hem dünyanın en büyük kulüpleri hem de Süper Lig'den ekipler takip ediyor.
📽 @omercelikbasli pic.twitter.com/4vq82TIt7E
⭐Bu hafta #BizimÇocuklar'da [🇹🇷] Avrupa'da oynayan Türk #wonderkid'leri konu aldık. Henüz milli takım tercihlerini de yapmadılar.
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