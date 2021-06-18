Aykut Kocaman'ın yeni sol beki Lucas Lima

Bonservisi elinde olan Lima'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Geride kalan sezonu 48 puanla 12. sırada tamamlayan ve özellikle son haftalarda düşme korkusunu yaşayan Başakşehir, transfer çalışmalarına hız verdi.

Sözleşmesi sona eren Mehmet Topal’a teşekkür eden turuncu-lacivertli ekip, Celtic’den kiraladığı Boli Bolingoli-Mbombo’nun da satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Lucas Lima imzayı atıyor

Teknik direktör Aykut Kocaman, yönetime sunduğu listede sol bek, kanat ve forvet bölgelerini öncelikli tutmuş ve bu mevkilere 1’er transfer istemişti.

Mbombo’yla da yolların ayrılmasının ardından sol bek için Al-Ahli’de top koşturan Lucas Lima’yla anlaşan Başakşehir, bu transferi önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Kocaman’ın istediği kanat ve forvet mevkileri için çalışmalar sürüyor. Aykut Kocaman, ayrıca sol ayaklı bir orta saha oyuncusu istediğini de turuncu-lacivertli yetkililere iletti.

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