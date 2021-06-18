Spor Aykut Kocamanın yeni sol beki Lucas Lima
TRANSFER

Aykut Kocaman'ın yeni sol beki Lucas Lima

Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, sol bek için Lucas Lima’yla anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman’ın öncelikleri arasında bulunan kanat ve forvet transferleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Kocaman, ayrıca sol ayaklı bir orta saha da istiyor.

Haber Merkezi İHA
Aykut Kocamanın yeni sol beki Lucas Lima
Bonservisi elinde olan Lima'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Geride kalan sezonu 48 puanla 12. sırada tamamlayan ve özellikle son haftalarda düşme korkusunu yaşayan Başakşehir, transfer çalışmalarına hız verdi.

Sözleşmesi sona eren Mehmet Topal’a teşekkür eden turuncu-lacivertli ekip, Celtic’den kiraladığı Boli Bolingoli-Mbombo’nun da satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Lucas Lima imzayı atıyor


Teknik direktör Aykut Kocaman, yönetime sunduğu listede sol bek, kanat ve forvet bölgelerini öncelikli tutmuş ve bu mevkilere 1’er transfer istemişti.

Mbombo’yla da yolların ayrılmasının ardından sol bek için Al-Ahli’de top koşturan Lucas Lima’yla anlaşan Başakşehir, bu transferi önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Kocaman’ın istediği kanat ve forvet mevkileri için çalışmalar sürüyor. Aykut Kocaman, ayrıca sol ayaklı bir orta saha oyuncusu istediğini de turuncu-lacivertli yetkililere iletti.

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Lucas Lima⚡️ (@l6lima)'in paylaştığı bir gönderi

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