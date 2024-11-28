Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.





AFAS Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.





Mücadelede ilk golü AZ Alkmaar adına 2. dakikada Mijnans atarken maçın skorunu belirleyen golü 43. dakikada Victor Osimhen kaydetti.





Ev sahibi ekipte Smiht 90+2. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı görerek oyun dışı kaldı.





Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 11'e yükselterek üçüncü sırada kaldı. AZ Alkmaar ise puanını 7 yaptı.





Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, lig etabının 6. haftasında İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

AZ Alkmaar, 2. dakikada öne geçti. Maikuma'nın sağ çaprazdan şutunda Muslera'dan dönen topu Mijnans, filelere gönderdi: 1-0.

9. dakikada savunma arkasına sarkan Ruben van Bommel'in sol çaprazdan çektiği şutta Muslera'dan dönen topu önünde bulan Lahdo'nun vuruşunun Uruguaylı kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

43. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Mertens'in sağ taraftan ortasında Osimhen, arka direkte iyi yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzuklaştırmak için müdahalesinde meşin yuvarlak gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı: 1-1.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Dries Mertens'in ceza sahası içinin sağ tarafından ortasında kale önünde Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Jeroen Zoet meşin yuvarlağı çıkardı.

52. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Abdülkerim Bardakcı'nın aşırttığı topa arka direkte Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.





75. dakikada Gabriel Sara'nın sol kanattan ortasında ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

90+2. dakikada Kees Smit'in orta sahada Elias Jelert'e yaptığı hareket sonrasında hakem Horatiu Fesnic, Smit'e sarı kart gösterdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Kees Smit kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇ SONUCU





GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - AZ Alkmaar maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇTAN NOTLAR:

Yine 3-4-1-2 sistemini tercih etti

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu karşılaşmaya da sahaya Sipay Bodrum FK maçındaki 3-4-1-2 sistemiyle çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ve Sipay Bodrum FK maçlarında da bu dizilişi tercih etti. "Cimbom" bu formasyonu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı da bozmadı.

Buruk, ileri uçta Osimhen ve Batshuayi ikilisini kullandı

Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar karşısında gol yollarında Osimhen-Batshuayi ikilisine güvendi. Sarı-kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa, Elfsborg ve Tottenham maçlarına ileri uçta Osimhen-Icardi ikilisiyle çıktı. Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığının ardından ileride Osimhen'in yanında Sipay Bodrum FK maçında gol atan Batshuayi'ye şans verdi.

Torreira dalya dedi

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, AZ Alkmaar karşısında sarı-kırmızılı forma ile 100'üncü maçına çıktı. 28 yaşındaki futbol bu maçlarda 2 gol atarken, 9 tane de asist katkısı sağladı.

Galatasaray taraftarı, takımını yalnız bırakmadı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü.Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti.





UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU











