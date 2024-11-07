Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bu akşam Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olacak. UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor. Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak. İşte AZ Alkmaar - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

FENERBAHÇE’DE AZ ALKMAAR MAÇINDA İLK 11’DE KİMLER VAR, SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİM?

Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor. Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

Jayden Oosterwolde'nin sakat, Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle Manchester United karşısında sol bekte oynayan Mert Müldür'ün yarınki karşılaşmada da aynı bölgede görev yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda yer almıyor.

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AZ ALKMAAR

1 Rome-Jayden Owusu-Oduro

5 Alexandre Penetra

21 Ernest Poku

22 Maxim Dekker Çıkan Oyuncu73'

6 Peer Koopmeiners

8 Jordy Clasie Çıkan Oyuncu67'

10 Sven Mijnans

18 David Moller Wolfe Çıkan Oyuncu73' Kendi Kalesine Gol

23 Mayckel Lahdo Çıkan Oyuncu67'

9 Troy Parrot Gol

30 Denso Kasius

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

4 Çağlar Söyüncü

6 Alexander Djiku Çıkan Oyuncu59'

16 Mert Müldür

21 Bright Osayi-Samuel Çıkan Oyuncu66' Sarı Kart

10 Dusan Tadic

13 Fred Çıkan Oyuncu85' Gol

34 Sofyan Amrabat Gol Sarı Kart

53 Sebastian Szymanski Çıkan Oyuncu66'

19 Youssef En Nesyri

97 Allan Saint-Maximin

AZ Alkmaar ile 3. kez

Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile 3. kez karşılaşacak. İki ekip 2006-2007 sezonunda o zamanki adıyla UEFA Kupası 3. Tur maçında eşleşti. Gruptan çıkmayı başaran Fenerbahçe, bir sonraki turda kırmızı-beyazlılara karşı ilk maçta sahasında 3-3 berabere kalırken, deplasmanda da 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı ve tur atlayan taraf deplasman golü kuralıyla AZ Alkmaar oldu.

Avrupa kupalarında 278. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 277 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 110 galibiyet alırken, 109 maçta da yenilgi yaşadı. 58 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 378 kez havalandırırken, kalesinde ise 394 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde 140. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 140. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 139 mücadelede 61 galibiyet, 35 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 195 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 174 gol gördü.

Hollanda takımları ile 24. kez

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında karşılaştığı Twente maçıyla birlikte Hollanda ekipleriyle bugüne kadar 23 müsabakaya çıktı. DWS Amsterdam ve Ajax ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası; Twente ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde karşılaşan sarı-lacivertliler, Feyenoord ile de Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde oynadı. Fenerbahçe, en fazla maçı PSV Eindhoven ile karşılaştı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan taraflar iki kez de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşarak toplam 6 kez mücadele etti. Kanarya, Hollanda temsilcilerine karşı 9 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 9 kez de mağlup oldu.

AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde 6. sırada

Sezona Hollanda Ligi'nde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla başlayan kırmızı-beyazlılar, son haftalarda ise düşüşe geçti. Alkmaar ekibi Avrupa Ligi'nde aldığı 2 mağlubiyetin yanı sıra, kendi liginde son 5 maçta sadece 1 puan aldı. Ligde elde ettiği 5 galibiyeti ilk 6 haftada alan AZ Alkmaar, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 11 haftada 17 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor.

Jose Mourinho cezalı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Manchester United mücadelesinde kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç men cezası verildi. Portekizli teknik adam yarın oynanacak maçta saha kenarında olamayacak.

Alkmaar, Türk takımlarıyla 7. kez mücadele edecek

AZ Alkmaar yarınki müsabakayla birlikte Türk takımlarıyla 7. kez mücadele edecek. Hollanda ekibinin Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmalar dışında Kayserispor ve Başakşehir ile oynadı. 2006-2007 sezonu UEFA Kupası'nda eşleşen AZ Alkmaar, sahasında 3-2 kazanırken, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Başakşehir'e karşı iki maçı da (2-0, 1-2) kazanarak tur atladı.

John Beaton düdük çalacak

AZ Alkmaar ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton düdük çalacak. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Calum Scott olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Andrew Dallas yapacak. AVAR'da ise Tiago Martins eşlik edecek.







