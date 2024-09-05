Azerbaycan - İsveç UEFA Uluslar C Ligi
Azerbaycan,
C Ligi 1. Grup’ta İsveç ile karşılaşıyor. İsveç ile oynadığı son karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Azerbaycan gruba galibiyet ile başlamak istiyor. Nefes kesecek maç TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Azerbaycan - İsveç canlı izlemek linki ve canlı skor ekranı.
AZERBAYCAN - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
AZERBAYCAN - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
Azerbaycan - İsveç maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.
AZERBAYCAN - İSVEÇ CANLI İZLE
AZERBAYCAN - İSVEÇ CANLI İZLE
AZERBAYCAN - İSVEÇ CANLI SKOR
AZERBAYCAN - İSVEÇ CANLI SKOR
AZERBAYCAN - İSVEÇ MAÇ KADROSU
AZERBAYCAN - İSVEÇ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MUHTEMEL 11’LER
AZERBAYCAN
AZERBAYCAN
Shahruddin Magomedaliev
Anton Krivotsyuk
Badavi Guseynov
Elvin Camalov
Aleksey Isaev
Emin Makhmudov
Tural Bayramov
Elvin Caferquliyev
Amin Seydiyev
Mahir Emreli
Ramil Sheydayev
İSVEÇ
İSVEÇ
1 Robin Olsen
2 Emil Krafth
3 Victor Lindelöf
4 Isak Hien
8 Jens-Lys Cajuste
10 Emil Forsberg
14 Anton Jönsson Salentros
16 Niclas Eliasson
11 Anthony Elanga
21 Dejan Kulusevski
24 Gustaf Nilsson
#Azerbaycan
#İsveç
#UEFA Uluslar Ligi
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