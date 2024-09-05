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Spor

Azerbaycan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Azerbaycan evinde İsveç’i konuk ediyor. bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Macar hakem Balazs Berke yönetecek. İsveç ile 5. kez karşılaşacak Azerbaycan bu maçlarda 3 yenilgi 1 galibiyet ile ayrıldı. Peki, Azerbaycan - İsveç maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Azerbaycan - İsveç maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı.

11:51 - 5/09/2024 الخميس
Güncelleme: 11:52 - 5/09/2024 الخميس
Yeni Şafak
Azerbaycan - İsveç UEFA Uluslar C Ligi
Azerbaycan - İsveç UEFA Uluslar C Ligi
Azerbaycan,
C Ligi 1. Grup’ta İsveç ile karşılaşıyor. İsveç ile oynadığı son karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Azerbaycan gruba galibiyet ile başlamak istiyor. Nefes kesecek maç TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Azerbaycan - İsveç canlı izlemek linki ve canlı skor ekranı.

AZERBAYCAN - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Azerbaycan - İsveç maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AZERBAYCAN - İSVEÇ CANLI İZLE

Azerbaycan - İsveç maçını canlı izlemek için

AZERBAYCAN - İSVEÇ CANLI SKOR

AZERBAYCAN - İSVEÇ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AZERBAYCAN

Shahruddin Magomedaliev

Anton Krivotsyuk

Badavi Guseynov

Elvin Camalov

Aleksey Isaev

Emin Makhmudov

Tural Bayramov

Elvin Caferquliyev

Amin Seydiyev

Mahir Emreli

Ramil Sheydayev

İSVEÇ

1 Robin Olsen

2 Emil Krafth

3 Victor Lindelöf

4 Isak Hien

8 Jens-Lys Cajuste

10 Emil Forsberg

14 Anton Jönsson Salentros

16 Niclas Eliasson

11 Anthony Elanga

21 Dejan Kulusevski

24 Gustaf Nilsson



#Azerbaycan
#İsveç
#UEFA Uluslar Ligi
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