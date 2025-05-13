Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Balıkesirspor’da play-off heyecanı

Balıkesirspor’da play-off heyecanı

14:5913/05/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Balıkesirspor
Balıkesirspor

TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, play-off karşılaşmasında perşembe günü Mardin’de Mazıdağı Fosfat Spor’a konuk olacak.

TFF 3. Lig takımı Balıkesirspor, play-off’ta 15 Mayıs Perşembe günü Mardin 21 Kasım Stadyumu’nda saat 16.00’da Mazıdağı Fosfat Sporile karşılaşacak. Maça sıkı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Balıkesirspor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Sercan Adın, tek hedeflerinin 2. Lig olduğunu belirterek, takımın tam motive bir şekilde Mardin’de mücadele edeceğini ifade etti.

Takımın son durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Sercan Adın; Kaan Bozkurt, Asım Hamzaçebi ve Özer Özdemir’in sakatlıkları sebebiyle play-off mücadelelerinde kadroda yer almayacağını belirtti. Adın, "Ligde inişli çıkışlı bir yol izledik ancak şu anda play-off’lara kalmamız mutluluk verici. Hedefimiz direkt olarak ligi birinci bitirerek bir üst tura çıkmaktı ancak play-off’lara kalmamız da sorun değil. Çünkü bizim sadece ve tek hedefimiz bir üst lig ve bu hedefe giden yolda atılacak her adım bizler için önemli. Şu an için takımın moral durumu çok iyi, motive bir şekilde karşılaşmalara hazırlanıyoruz. Mardin’de ilk karşılaşmamıza çıkacağız buradan iyi bir sonuç almak ilk hedefimiz. Kendi sahamızda oynayacağımız maçta da alacağımız güzel bir skor ile galibiyet almayı hedefliyoruz. Evimizde oynayacağımız karşılaşma öncesinde taraftarımızın da stada davet ediyorum" şeklinde konuştu.

#Mazıdağı Fosfat Spor
#Balıkesirspor
#futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde