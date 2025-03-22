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Balint Vecsei: Türkiye maçında üç önemli konu var

Balint Vecsei: Türkiye maçında üç önemli konu var

15:5522/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Balint Vecsei
Balint Vecsei

Macaristan Milli Takımı futbolcularından Balint Vecsei, Uluslar Ligi'nde Türkiye ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Yarınki maçta üç önemli konu olduğunu belirten Vecsei, kazanmak istediklerini belirtti.

UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Macaristan Milli Takımı sahasında Türkiye'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Macaristan cephesinden futbolcu Balint Vecsei basın toplantısında konuştu.


3-1'lik yenilginin rövanşında kritik maça çıkacaklarını belirten futbolcu Balint Vecsei, üç önemli konu olduğunu belirtti.


Macar futbolcu Balint Vecsei,
"İstanbul'da oynadığımız maçın analizini yaptık. Onunla ilgili gerekli konularda her sorunu aramızda tartıştık. Yarınki maçta üç önemli konu var, üç alanda gelişmemiz gerek. İlk olarak topu daha çok ayağımızda tutmamız gerekiyor. İkinci konu İstanbul'da rakibimize çok fazla pozisyon verdik, Türk Milli Takımı'nın gol pozisyonlarını azaltmalıyız. Son olarak da hem defansta hem de hücumda daha etkili ve odaklı olmamız gerekiyor."
ifadelerini kullandı.







#Balint Vecsei
#Macaristan
#Türkiye

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