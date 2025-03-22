Balint Vecsei: Türkiye maçında üç önemli konu var

Macar futbolcu Balint Vecsei,

"İstanbul'da oynadığımız maçın analizini yaptık. Onunla ilgili gerekli konularda her sorunu aramızda tartıştık. Yarınki maçta üç önemli konu var, üç alanda gelişmemiz gerek. İlk olarak topu daha çok ayağımızda tutmamız gerekiyor. İkinci konu İstanbul'da rakibimize çok fazla pozisyon verdik, Türk Milli Takımı'nın gol pozisyonlarını azaltmalıyız. Son olarak da hem defansta hem de hücumda daha etkili ve odaklı olmamız gerekiyor."