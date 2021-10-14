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Balkovec kendisini en çok zorlayan futbolcuyu açıkladı

Fatih Karagümrük forması giyen Jure Balkovec, Süper Lig'de karşısında en çok zorlandığı futbolcunun Mesut Özil olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Balkovec kendisini en çok zorlayan futbolcuyu açıkladı
Karagümrük formasıyla çıktığı 41 maçta 3 gol atarken 7 de asist kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün Sloven sol beki Balkovec, verdiği röportajda Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Süper Lig'de karşısında en çok zorlandığı futbolcunun Mesut Özil olduğunu söyleyen 27 yaşındaki savunmacı, "O benim için idol" dedi.

"Tahmin edilemeyecek bir oyuncu"

A Spor'a konuşan Balkovec'in Mesut Özil'le ilgili açıklaması şöyle;

  • "Beni Süper Lig'de en zorlayan futbolcu Mesut Özil. Gerçekten çok yönlü bir oyuncu. Tahmin edilemeyecek bir oyuncu olduğu için ona karşı savunma yapmak gerçekten zor. Onunla aynı sahanın içinde olmak hem çok güzel hem de çok zor. Ayrıca Mesut Özil benim çocukluk idolüm."

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Mesut Özil (@m10_official)'in paylaştığı bir gönderi

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