Balkovec kendisini en çok zorlayan futbolcuyu açıkladı

Fatih Karagümrük'ün Sloven sol beki Balkovec, verdiği röportajda Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
Süper Lig'de karşısında en çok zorlandığı futbolcunun Mesut Özil olduğunu söyleyen 27 yaşındaki savunmacı, "O benim için idol" dedi.
"Tahmin edilemeyecek bir oyuncu"
A Spor'a konuşan Balkovec'in Mesut Özil'le ilgili açıklaması şöyle;
- "Beni Süper Lig'de en zorlayan futbolcu Mesut Özil. Gerçekten çok yönlü bir oyuncu. Tahmin edilemeyecek bir oyuncu olduğu için ona karşı savunma yapmak gerçekten zor. Onunla aynı sahanın içinde olmak hem çok güzel hem de çok zor. Ayrıca Mesut Özil benim çocukluk idolüm."