Adana Demirspor Mario Balotelli'nin satıldığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi 2.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." cümlelerine yer verildi.
Balotelli'nin Adana Demirspor'daki performansı
Mario Balotelli, Adana Demirspor formasıyla toplamda çıktığı 35 maçta 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Montella ile kavga etmişti
32 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor'un en son oynadığı Ümraniyespor maçında teknik direktör Montella ile sözlü kavga etmişti. Balotelli ile Montella'nın maç sonu kavgasını kulüp yetkilileri ve futbolcular ayırmıştı. Montella ise o maçtan sonraki basın toplantısında, "Performansından mutlu değilim." ifadelerine yer vermişti.
Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz. pic.twitter.com/hAKBLABA25
Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz. pic.twitter.com/hAKBLABA25— Adana Demirspor (@AdsKulubu) August 31, 2022
🔴 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟
La saga de l’été a connu un dénouement favorable au FC Sion avec la signature de 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗕𝗮𝗹𝗼𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶 ! 🤩
Communiqué officiel ⤵️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍
🔴 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟