Spor Adana Demirspor Mario Balotellinin satıldığını açıkladı
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Adana Demirspor Mario Balotelli'nin satıldığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi 2.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Mario Balotelli

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi 2.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." cümlelerine yer verildi.

Balotelli'nin Adana Demirspor'daki performansı

Mario Balotelli, Adana Demirspor formasıyla toplamda çıktığı 35 maçta 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Montella ile kavga etmişti

32 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor'un en son oynadığı Ümraniyespor maçında teknik direktör Montella ile sözlü kavga etmişti. Balotelli ile Montella'nın maç sonu kavgasını kulüp yetkilileri ve futbolcular ayırmıştı. Montella ise o maçtan sonraki basın toplantısında, "Performansından mutlu değilim." ifadelerine yer vermişti.

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