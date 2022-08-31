Adana Demirspor Mario Balotelli'nin satıldığını açıkladı

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Ege'de peş peşe depremler

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Aydın'ın yanı sıra Didim ve İzmir'de de hissedilen depremler paniğe neden oldu. AFAD, 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada olumsuz bir ihbarın gelmediğini belirtti. Ege'de sarsıntılar devam ediyor. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.