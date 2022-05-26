Balotelli'ye meydan okudu: Bir maçta 6 gol attı

Libertadores Kupası 6. Grup'ta oynanan maçta River Plate, Alianza Lima'yı 8-1'lik skorla mağlup etti.
River Plate'in 22 yaşındaki santrforu Julian Alvarez, karşılaşmada 6 gol birden atarak unutulmayacak bir performansa imza attı.
Alvarez yeni sezonda İngiliz devi Manchester City'de forma giyecek.
Balotelli'ye nazire yaptı
Julian Alvarez'in 6 gollük performansı için, "Mario Balotelli'ye meydan okudu" yorumları yapıldı.
Adana Demirspor forması giyen Balotelli, Süper Lig'in son haftasında Göztepe ağlarına 5 gol atmıştı.