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Balotelli'ye meydan okudu: Bir maçta 6 gol attı

Bonservisi Manchester City'de bulunan Julian Alvarez, River Plate formasıyla bir maçta 6 gol birden atarak bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balotelliye meydan okudu: Bir maçta 6 gol attı
City, Alvarez'in bonservisine 17 milyon euro verdi.

Libertadores Kupası 6. Grup'ta oynanan maçta River Plate, Alianza Lima'yı 8-1'lik skorla mağlup etti.

River Plate'in 22 yaşındaki santrforu Julian Alvarez, karşılaşmada 6 gol birden atarak unutulmayacak bir performansa imza attı.

Alvarez yeni sezonda İngiliz devi Manchester City'de forma giyecek.

Balotelli'ye nazire yaptı

Julian Alvarez'in 6 gollük performansı için, "Mario Balotelli'ye meydan okudu" yorumları yapıldı.

Adana Demirspor forması giyen Balotelli, Süper Lig'in son haftasında Göztepe ağlarına 5 gol atmıştı.

Manchester City'nin yeni transferi Julian Alvarez River formasıyla 6 gol birden attı
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Manchester City'nin yeni transferi Julian Alvarez River formasıyla 6 gol birden attı
Manchester City'nin River Plate'den transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu Julian Alvarez, dün Libertadores'te birbirinden güzel 6 gol attı.

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