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Bandırmaspor Erzurumspor FK'yı eledi: Play-off yarı finaline yükseldi

Bandırmaspor Erzurumspor FK'yı eledi: Play-off yarı finaline yükseldi

18:1415/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
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Bandırmasporlu Akın Alkan'ın gol sevinci.
Bandırmasporlu Akın Alkan'ın gol sevinci.

Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Bandırmaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup etti ve play-off yarı finaline adını yazdırdı. Galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Mexer ile 62. dakikada Lois Diony kaydetti.

Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Bandırmaspor sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi.


Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve play-off yarı finaline adını yazdırdı.


Galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Mexer ile 62. dakikada Lois Diony attı.


Bandırmaspor'un rakibi İstanbulspor-Boluspor karşılaşmasından galip ayrılan taraf olacak.


BANDIRMASPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇ ÖZETİ
Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçının özetini izlemek için




#Bandırmaspor
#Erzurumspor FK
#Trendyol 1. Lig
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