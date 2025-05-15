Bandırmaspor Erzurumspor FK'yı eledi: Play-off yarı finaline yükseldi

Bandırmasporlu Akın Alkan'ın gol sevinci.
Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Bandırmaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup etti ve play-off yarı finaline adını yazdırdı. Galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Mexer ile 62. dakikada Lois Diony kaydetti.
Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Bandırmaspor sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve play-off yarı finaline adını yazdırdı.
Galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Mexer ile 62. dakikada Lois Diony attı.
Bandırmaspor'un rakibi İstanbulspor-Boluspor karşılaşmasından galip ayrılan taraf olacak.
BANDIRMASPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇ ÖZETİ
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