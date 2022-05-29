1. Lig'de Bandırmaspor finale yükseldi

1. Lig'de play-off mücadelelerinde finale yükselen ilk takım Royal Hastanesi Bandırmaspor oldu. İlk maçta Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Bandırmaspor, rövanş maçında rakibini 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Philippe Keny, 45+1. dakikada Alpay Koldaş ve 58. dakikada Michel Landel attı.
- Final 2 Haziran'da
- Bandırmaspor'un rakibi, İstanbulspor-Erzurumspor eşleşmesinin tur atlayan tarafı olacak. Ayrıca final mücadelesi de 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.