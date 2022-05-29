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1. Lig'de Bandırmaspor finale yükseldi

1. Lig ilk play-off maçında deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 yenilen Bandırmaspor, rövanş maçında rakibini 3-0 yendi ve tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bandırmaspor-Eyüpspor maçı kaç kaç bitti? 1. Lig play-offta finale hangi takım yükseldi?
Bandırmasporlu futbolcuların sevinçleri

1. Lig'de play-off mücadelelerinde finale yükselen ilk takım Royal Hastanesi Bandırmaspor oldu. İlk maçta Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Bandırmaspor, rövanş maçında rakibini 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Philippe Keny, 45+1. dakikada Alpay Koldaş ve 58. dakikada Michel Landel attı.

  • Final 2 Haziran'da
  • Bandırmaspor'un rakibi, İstanbulspor-Erzurumspor eşleşmesinin tur atlayan tarafı olacak. Ayrıca final mücadelesi de 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.
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