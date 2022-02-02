Spor Barcelona, Aubameyangı kadrosuna kattı
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Barcelona, Aubameyang'ı kadrosuna kattı

İspanyol ekibi Barselona Ferran Torres ve Adama Traore'nin ardından Arsenal forması giyen Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ı da kadrosuna kattığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Barcelona, Aubameyangı kadrosuna kattı
Pierre-Emerick Aubameyang

İspanya'nın Barcelona Kulübü, İngiltere temsilcisi Arsenal'la sözleşmesini karşılıklı fesheden forvet oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang ile anlaştığını duyurdu.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvet Aubameyang ile 30 Haziran 2023'te ayrılma opsiyonu saklı bulunarak, 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalanacağını bildirildi. Aubameyang'ın serbest kalma bedelinin 100 milyon avro olarak belirlendiği kaydedildi. Gabon, İspanya ve Fransa vatandaşlıkları bulunan Aubameyang, 2018'den bu yana Arsenal formasını giyiyordu.

Son bir ayda forvette hattını güçlendiren Barcelona, Ferran Torres ve Adama Traore'yi de kadrosuna dahil etti.

Barcelona'nın yeni transfer Pierre-Emerick Aubameyang bu sezon Arsenal formasıyla 15 maça çıktı ve 7 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

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