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Spor

Barcelona Ronaldinho'nun oğluyla sözleşme imzaladı

Barcelona Kulübü, 2003-2008 yıllarında kadrosunda yer alan "Ronaldinho" lakaplı Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo de Assis Moreira'nın 17 yaşındaki oğlu Joao Mendes de Assis Moreira'yı genç takımına transfer etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:22 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Ronaldinho ve Joao Mendes

Ronaldinho ve Joao Mendes

Barcelona, Ronaldinho'nun 17 yaşındaki oğluyla sözleşme imzaladı.


Barcelona resmi sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Joao Mendes'in, Barcelona yönetim kurulu üyesi Joao Soler ve genç takım spor direktörü Jose Ramon Alexanko ile birlikte çekilmiş fotoğrafı yayımlayarak, 17 yaşındaki forvet oyuncusunun genç takımla sözleşme imzaladığını duyurdu.

Brezilya'nın Cruzeiro takımından gelen Joao Mendes'in birkaç haftadır Barcelona genç takımıyla antrenmanlara çıktığını yazan İspanyol basını da Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta'nın daha önceden Mendes hakkında "Futbolcu olarak iyi bir köke sahip. Gelişimine göre değerlendireceğiz" dediğini belirtti.


Joao Mendes için yapılan yorumlarda, "Normalde sağ ayağını kullansa da solu da iyi. Babasının kariyerinin başlangıcında çok önemli bir yeri olan kulüpte kendini geliştirmek istiyor" denildi.


Ronaldinho, 5 sezon formasını giydiği Barcelona ile 2 lig şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kazanmıştı.



#Barcelona
#futbolcu transferi
#İspanya'dan futbol
#Joao Mendes de Assis Moreira
#Ronaldinho
1 saat önce
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Barcelona Ronaldinho'nun oğluyla sözleşme imzaladı
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