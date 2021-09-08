Barcelona Teknik Direktörü Koeman'dan Pjanic için tartışılacak açıklamalar

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman, Beşiktaş'a kiralık olarak gönderilen Miralem Pjanic ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Boşnak futbolcunun kendisi hakkındaki söylemlerine cevap veren Koeman, "Pjanić'in açıklamalarından anladığım kadarıyla biraz hayal kırıklığı yaşıyor. Diğer oyuncularla rekabette geride kaldı. Ona iyi şanslar diliyorum. Artık Barcelona'nın futbolcusu olmadığı için onunla ilgili konuşmamayı tercih ediyorum" diye konuştu.

Hatırlanacağı üzere Pjanic, Barcelona'dan ayrılmasına ilişkin, "Koeman bana saygısızlık etti. Benimle hiç konuşmadı. Ben her şeyi kabul edebilen bir oyuncuyum ama her şey bana açıklansın isterdim. 15 yaşındaymışım gibi değil" demişti.

Pjanic, Avrupa listelerinin UEFA'ya teslim edileceği son gün İstanbul'a gelmiş ve Beşiktaş ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalamıştı.