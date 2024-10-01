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Barcelona - Young Boys CANLI İZLE - CANLI SKOR | Barcelona - Young Boys maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Barcelona - Young Boys CANLI İZLE - CANLI SKOR | Barcelona - Young Boys maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

15:281/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona evinde Young Boys’u konuk ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona evinde Young Boys’u konuk ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona evinde Young Boys’u konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Erik Lambrechts yönetecek. Avrupa kupalarında Young Boys’a ilk kez rakip olmaya hazırlanan Barcelona, bu turnuvalarda bir İsviçre temsilcisiyle en son Basel ile eşleştiği 2008/09 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştı ve iki mücadeleyi de kaybetmedi (1G 1B). Peki, Barcelona - Young Boys maçı hangi kanalda? Barcelona - Young Boys canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.

Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. haftasında Barcelona ve Young Boys karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında bir takıma ilk kez rakip olduğu son 19 maçı kaybetmeyen Barcelona, ilk maçında Monaco’ya 2-1 mağlup oldu. Katalanlar Young Boys karşısında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Barcelona - Young Boys maçı hangi kanalda? Barcelona - Young Boys maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

BARCELONA - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Young Boys maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
tabii
ve
TRT Spor
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BARCELONA - YOUNG BOYS CANLI İZLE

Barcelona - Young Boys maçını canlı izlemek için

BARCELONA - YOUNG BOYS CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU



#Barcelona
#Young Boys
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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