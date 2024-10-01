Barcelona - Young Boys CANLI İZLE - CANLI SKOR | Barcelona - Young Boys maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Benfica evinde Atletico Madrid’i konuk edecek. Daha önce 3 kez karşılaşan iki takımda Şampiyonlar Ligi’ne 3 puanla başladı. Benfica ile Atletico Madrid'in bugüne kadarki tek eşleşmesi, 2015/16 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında birer deplasman galibiyetine sahne oldu. Benfica evinde zorlu rakibine karşı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi yıldızlarıyla gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Peki, Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler.