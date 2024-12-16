Barcelona'ya Lamine Yamal'dan kötü haber

Barcelona, LaLiga'da oynanan Leganes maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İspanyol yıldız Lamine Yamal'ın sağlık durumunu açıkladı.
İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'da Leganes ile oynanan maçta sakatlanarak karşılaşmaya devam edemeyen Lamine Yamal'ın son durumu belli oldu.
"Lamine Yamal, pazar günü Leganes'e karşı oynanan maç sırasında sağ ayak bileğine darbe aldı. Maçın ardından yapılan sağlık testleri sonucunda ayak bileğinde 1. derece yaralanma tespit edildi. Oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor."
17 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 21 maça çıkarken 6 gol atıp 12 asistlik performans sergiledi.