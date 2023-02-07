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Spor

Barış Alıcı Kerim Alıcı'nın enkazdan nasıl çıktığını anlattı

Hatayspor'da forma giyen ve enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Kerim Alıcı, sportif direktör Taner Savut için yardım çağrısında bulundu. Ülkemizin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinde İzmirli futbolcu Kerim Alıcı da enkaz altından kurtuldu. Kardeşi Barış Alıcı, Kerim Alıcı'nın enkazdan nasıl çıktığını anlattı

14:15 . 7/02/2023 Salı
DHA
Kerim Alıcı

Kerim Alıcı

Altınordu altyapısında ikiz kardeşi Barış Alıcı'yla birlikte yetişip bu kulüpte 6 yıl profesyonel olarak forma giydikten sonra önce 2020'de Göztepe'ye, ardından sezon başında Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'a transfer olan 25 yaşındaki sağ bek Kerim, kabusu yaşadı. Pazar akşamı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan Hatayspor-Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlayan ve 90 dakika forma giyen futbolcu, aynı gece takım arkadaşlarıyla birlikte saat 04.17'de yaşanan 7.7 şiddetindeki depreme yakalandı.

Son anda kurtuldular

Üzerine odanın duvarı devrilip kendi imkanlarıyla enkazdan çıkan futbolcunun birçok takım arkadaşı ve hocaları da son anda kurtuldu. Kasımpaşa maçında 90+7'nci dakikada Hatayspor'un galibiyet golünü atan Kerim'in 31 yaşındaki Ganalı takım arkadaşı Christian Atsu ise kaldığı binanın enkazından depremden yaklaşık 30 saat sonra yaralı olarak çıkarılabildi. Kendi durumunu unutup arkadaşları için yardım çağrısı yapan Kerim Alıcı, aramalara ve mesajlara dönemediğini ifade ederek, enkaz altında kalanlar için dua beklediklerini belirtti. Kerim Alıcı, sportfi direktör Taner Savut'un ise hala enkez altında olduğunu ve arama kurtarma çalışmaları için yardım gerektiğini bildirdi.


"Duvara yumruk atıp çıkmış"

Kerim'in ufak tefek çizik ve kanamalar dışında önemli bir sağlık probleminin olmadığını belirten Samsunspor futbolcusu ikiz kardeşi Barış Alıcı ise "Gece deprem sırasında Allah'tan uyanıkmış. Deprem anında duvar tam üzerine yıkılırken Allah'tan arada dolap ve masa varmış. Duvar onların üzerine gelmiş. Sonra duvara yumruk atmış ve sağ salim çıkmış. Aynı apartmanda yaşadıkları hocalar ve futbolcular vardı. Onlar da sağ salim çıkmış enkazdan" açıklamasını yaptı.


Savut'tan gelecek haberi bekliyoruz
Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'yla Hatay'da yıkılan aynı binada enkaz altında kalan kulübün İzmirli sportif direktörü Taner Savut'tan müjdeli haber bekleniyor. İzmirspor'da profesyonel olup ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutan 49 yaşındaki Savut, birçok kulüpte futbolcu olarak forma giydikten sonra Ege'de Manisa Futbol Kulübü'nde 2 farklı dönemde sportif direktörlük yaptı. Manisa FK'da geçen sezon çalıştıktan sonra sezon başında Hatayspor'la anlaşan Savut'un enkaz altında olduğu belirtildi. Evli ve 1 kız babası Taner Savut'un Manisa'da yaşayan ailesi de umutla gelecek haberi bekliyor.



#barış alıcı
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