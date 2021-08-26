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Galatasaray'ın yeni transferi Randers maçında gündem oldu

Galatasaray'da Randers maçının ikinci yarısında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan alırken yerine bir diğer genç isim Barış Alper Yılmaz'ı dahil etti. 21 yaşındaki oyuncunun sahaya girmesiyle birlikte Galatasaray golleri art arda buldu ve skor 2-1'e geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Alper Yılmazın performansını izle: Galatasaray-Randers gol izle
Barış Alper Yılmaz ve takım arkadaşlarının gol sevinci.

Galatasaray'ın Danimarka ekibi Randers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında yeni transfer Barış Alper Yılmaz büyük beğeni topladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun yerine dahil olan ve Randers'ın sol kanadında büyük bir etki yapan genç isim sosyal medyanın gündemine oturdu. Sacha Boey ile birlikte müthiş bir ikili olan oyuncu takımının ikinci golünde de en büyük katkıyı veren isim oldu.

Mücadeleyi anlatan spiker Alp Özgen de Barış Alper Yılmaz'ın performansından etkilendi ve "21 yaşındaki oyuncu sağ kanadı E5 otobanına çevirdi. Fatih Terim'in yaptığı hamle maçın da dönmesini sağladı" dedi.

İşte Barış Alper'in getirdiği topta Randers savunmasının kendi kalesine attığı gol ve Galatasaray'ın 2-1 öne geçtiği an;

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