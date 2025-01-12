Trendyol Süper Lig 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 2-1 kazandı.





Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 42 ile 59. dakikada Barış Alper Yılmaz (2) kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 53. dakikada Piatek attı.





Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 50 yaparak en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti. Başakşehir ise 26 puanla 7. sırada kaldı.





23 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılılar bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı. Ayrıca bu sezon ligde çıktığı tüm deplasman maçlarına da kazandı.





Galatasaray önümüzdeki hafta deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.





Maçtan önemli dakikalar:

12' Philippe Keny'nin pasıyla topla buluşan Olivier Kemen'in yaptığı vuruşta top savunmadan geri geldi.

16' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Demirbay'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top barajdan geri geldi.

38' Kerem Demirbay'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda Muhammed Şengezer son anda topu kornere çeldi.

42' Mertens'in baskısı sonucu kaleci Muhammed'in uzaklaştırmak istediği top Torreira'nın önüne düştü. Torreira'nın pasında topu alan Yunus bekletmeden sol çaprazdaki Barış'a oynadı. Osimhen ile yaptığı verkaç sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

İKİNCİ YARI

53' Philippe Keny'nin ceza alanının solunda yerden içeri çevirdiği pasını iyi takip eden Krzysztof Piatek, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.

58' Yunus Akgün'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Muhammed Şengezer'in solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-2.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇ SONUCU





BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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Maçtan notlar:

Gabriel Sara sakatlığı sebebiyle kadroda yok

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, sakatlığı sebebiyle RAMS Başakşehir maçının kadrosunda yer alamadı. RAMS Başakşehir'le oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.





Kerem Demirbay ligde 10 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'da Kerem Demirbay, Süper Lig'de 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak ligin 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gabriel Sara'nın yokluğunda ilk 11'de şans buldu.





Ahmet Çalık'ı unutmadı

Barış Alper Yılmaz, ilk golünden sonra 11 Ocak 2022 yılında trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı ve üzerinde isminin yazılı olduğu 5 numaralı Galatasaray formasını gösterdi.





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