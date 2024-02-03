Trendyol Süper Lig 24. haftasında Başakşehir sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri dakika 36' 71' Piatek (2) kaydetti.
Turuncu-lacivertliler bu galibiyetle birlikte puanını 33'e yükselterek 7. sıraya yükseldi.
Başakşehir önümüzdeki hafta deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.
BAŞAKŞEHİR-İSTANBULSPOR MAÇ SONUCU
BAŞAKŞEHİR-İSTANBULSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
5. dakikada orta alanda topla buluşan Deniz Türüç'ün uzak mesafeden şutunu kaleci Alp Arda kornere çeldi.
18. dakikada Figueiredo'nun ceza sahası yayına doğru çevirdiği top Emirhan'dan sekerek Piatek'te kaldı. Piatek'in ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.
29. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sambissa'nın şutunda top kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Dönen topla buluşan Muammer'in şutunda top üstten auta gitti.
36. dakikada Başakşehir öne geçti. Okan Erdoğan'ın savunmadan çıkmak isterken gönderdiği isabetsiz pasta top Figueiredo'da kaldı. Figueiredo pasını ceza sahası yayına yakın noktadaki Deniz Türüç'e aktardı. Deniz Türüç'ün bekletmeden verdiği pasla ceza sahası içinde buluşan Piatek, kaleci Alp Arda'yı geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Piatek'in vuruşu Deli'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.
İKİNCİ YARI
71. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Soldan Dubois'nın ortaladığı top, ön direkteki Mehmet Yeşil'den sekerek altıpas içindeki Piatek'e geldi. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
89. dakikada Keny'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
İkinci yarısı pozisyon anlamında kısır geçen mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.