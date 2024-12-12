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Başakşehir Konferans Ligi'nde galibiyetle tanıştı

Başakşehir Konferans Ligi'nde galibiyetle tanıştı

22:3912/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
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Başakşehir - Heidenheim
Başakşehir - Heidenheim

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında temsilcimiz Başakşehir sahasında Heidenheim'i 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Deniz Türüç, 18. dakikada Miguel Crespo ve 68. dakikada Piatek kaydetti. Alman ekibinin tek golünü 61. dakikada Honsak attı. Başakşehir-Heidenheim maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Alman ekibi Heidenheim'i konuk etti.


Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı turuncu-lacivertliler, 3-1 kazandı.


Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Deniz Türüç, 18. dakikada Miguel Crespo ve 68. dakikada Piatek kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 61. dakikada Honsak attı.


Lig etabında oynadığı dört karşılaşmadan iki beraberlik ve iki mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, bu sonucun ardından ilk galibiyetini aldı.


Başakşehir puanını 5 yaparak 22. sıraya yükseldi. Heidenheim ise 9 puanda kaldı.


Turuncu-lacivertliler, lig etabının son maçında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'a konuk olacak.


BAŞAKŞEHİR - HEİDENHEİM MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI:

6. dakikada Onur Ergün'ün pasında topla buluşan Piatek, ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip attığı pasta arka direkte Deniz Türüç'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

18. dakikada sol taraftan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda top kaleci Eicher'den döndü. Yaşanan karambolde Kemen'den seken topu önünde bulan Crespo, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

30. dakikada sol kanattan Honsak'ın yaptığı ortada arka direkte Schöppner'in şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Altıpasa düşün topta Kerber'in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42. dakikada Kemen'in pasında topla buluşan Piatek, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İKİNCİ YARI

61. dakikada Leo Scienza'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Honsak'ın kafa vuruşu sonrası top tekrar önünde kaldı. Bu oyuncunun kale önünde yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

68. dakikada rakipten kaptığı topta araya giren Crespo, savunmanın arkası yerden pasını çıkardı. Topla buluşup ceza sahasına giren Piatek, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1


81. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sol çaprazda Föhrenbach'ın yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.


BAŞAKŞEHİR - HEİDENHEİM MAÇ SONUCU


BAŞAKŞEHİR - HEİDENHEİM MAÇ ÖZETİ

Başakşehir - Heidenheim maçının özetini izlemek için

UEFA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU


#Başakşehir
#Heidenheim
#UEFA Konferans Ligi

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