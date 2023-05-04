Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçın tek goünü 90+5'te Figueiredo attı. Başakşehir'de Touba 42.dakikada kırmızı kart gördü. Rövanş karşılaşması 24-25 mayıs tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

15. dakikada Caner Erkin sol kanattan izleyip pasını Joao Figueiredo’ya pasını aktardı. Figueiredo’nun ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı dışarı gitti.

31. dakikada sol kanattan ilerleyen Caner Erkin pasını ters kanatta olan Adnan Januzaj’a verdi. Januzaj’ın topla ilerleyip ceza sahası dışının sağından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

41. dakikada Matej Hanousek’in kendi yarı alanın solundan uzun pasında defansın arkasına sarkan Felicio Milson, Ahmed Touba’nın hareketiyle yerde kaldı ve hakem Zorbay Küçük, Touba’ya sarı kart verdi. Daha sonra VAR’dan pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, sarı kartı iptal edip, Ahmed Touba’ya direkt kırmızı kart gösterdi.