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Başakşehir - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Başakşehir - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

18:009/05/2025, Friday
G: 9/05/2025, Friday
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Başakşehir - Fenerbahçe
Başakşehir - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Başakşehir - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.


Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Burak Pakkan düdük çalacak.


Sarı-lacivertliler, 75 puanla lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada yer alırken Başakşehir ise 51 puanla 5. basamakta konumlanıyor.


Fenerbahçe'de cezalı Çağlar Söyüncü ile sakatlıkları bulunan Sofyan Amrabat, Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.


BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE 11'LER

Başakşehir: Muhammed; Ömer Ali, Opoku, Operi, Leo Duarte; Kemen, Umut, Crespo; Yusuf, Ivan Brnic; Piatek.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Diego Carlos, Skriniar, Kostic, İsmail, Amrabat, Fred, Tadic, Talisca, Dzeko.


BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE CANLI SKOR

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