Başakşehir turnuvaya veda etti
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir evinde Gent ile karşılaştı. Ekibimiz Gent'e 4-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Gent'te Orban attığı 3 golle hatrick yaptı. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Gent'in gollerini 31, 32,34.dakikalarda Orban ile 37.dakikada Cuypers attı. Ekibimizin tek golünü ise 88.dakikada Januzaj attı.
Başakşehir-Gent maç özeti
31. dakikada sağ kanattan Castro-Montes’un ortasında ceza sahası içinde topu alan Hong bekletmeden pasını Orban’a aktardı. Orban’ın kale önünden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
32. dakikada Hong’un pasında Başakşehirli futbolculardan seken topu alan Orban’ın ceza yayının solundan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
34. dakikada sağ taraftan defansın arkasına sarkan Cuypers’ın içeriye çevirdiği topu alan Orban’ın penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’dan döndü. Pozisyon devamında topu önünde bulan Orban meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
37. dakikada Kums’un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cuypers kafaya topu filelere yolladı. 0-4
45+1. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta kaleci Davy Roef meşin yuvarlağı kornere çeldi.