UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir evinde Gent ile karşılaştı. Ekibimiz Gent'e 4-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Gent'te Orban attığı 3 golle hatrick yaptı. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Gent'in gollerini 31, 32,34.dakikalarda Orban ile 37.dakikada Cuypers attı. Ekibimizin tek golünü ise 88.dakikada Januzaj attı.