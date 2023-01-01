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Edgar Ie, Başakşehir formasını giydi.
Süper Lig ekiplerinden Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, transfer çalışmalarına hız vermeden devam ediyor.
Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'da forma giyen Edgar Ie ile sözleşme imzalayan Turuncu-lacivertliler, "Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek.
Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleriyle transferi duyurdu.
Başakşehir ile 1.5 sene sözleşme imzalayan Edgar, 2020/21 ve 2021/22 sezonunda Trabzonspor formasıyla 61 kez sahaya çıktı ve bu maçlarda 3 gol atma başarısı gösterdi.