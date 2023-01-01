Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'da forma giyen Edgar Ie ile sözleşme imzalayan Turuncu-lacivertliler, "Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek.

Başakşehir ile 1.5 sene sözleşme imzalayan Edgar, 2020/21 ve 2021/22 sezonunda Trabzonspor formasıyla 61 kez sahaya çıktı ve bu maçlarda 3 gol atma başarısı gösterdi.