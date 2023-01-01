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Spor

Başakşehir Edgar Ie'yi transfer ettiğini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Trabzonspor forması giyen defans oyuncusu Edgar Ie'yi 1.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

17:53 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Edgar Ie, Başakşehir formasını giydi.

Edgar Ie, Başakşehir formasını giydi.

Süper Lig ekiplerinden Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, transfer çalışmalarına hız vermeden devam ediyor.


Edgar Ie Başakşehir'de

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'da forma giyen Edgar Ie ile sözleşme imzalayan Turuncu-lacivertliler, "Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek.

Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleriyle transferi duyurdu.


Trabzonspor formasıyla 61 kez sahaya çıktı

Başakşehir ile 1.5 sene sözleşme imzalayan Edgar, 2020/21 ve 2021/22 sezonunda Trabzonspor formasıyla 61 kez sahaya çıktı ve bu maçlarda 3 gol atma başarısı gösterdi.



#Süper Lig
#Başakşehir
#Edgar Ie
23 dakika önce
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Başakşehir Edgar Ie'yi transfer ettiğini açıkladı
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