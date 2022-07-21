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Başakşehir, turu İsrail'e bıraktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, İsral ekibi Maccabi Netanya'yı ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Maccabi Netanya maçı kaç kaç bitti? Rövanş maçı ne zaman?
Başakşehir - Maccabi Netanya

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Maccabi Netanya'nın 2. dakikada Itzhak ile bulduğu golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda baskısını arttıran Medipol Başakşehir 83. dakikada Patryk Szysz ile berabrlik golünü buldu. Kalan dakikalarda tempo yükselse de başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak. Turu geçen takım, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İlk maçında golünü attı

Başakşehir'de Mücadelenin 76. dakikasında Serdar Gürler'in yerine oyuna dahil olan Szysz, 83. dakikada takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü attı.

Maccabi Netanya 10 kişi kaldı

İsrail ekibi, 90+2'de Galabov'un gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Galabov, rövanş maçında forma giyemeyecek.

İsrailli taraftarlar sahaya meşaleler attı

Maccabi Netanyalı taraftarlar maçın başlama düdüğüyle birlikte sahaya meşaleler attı. Saha içine düşen meşaleler yoğun dumana sebep oldu.
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