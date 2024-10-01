Başakşehir Rapid Wien'e hazır

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Avusturya'nın Rapid Wien ekibini konuk edecek. Avrupa kupalarında 57. karşılaşmasını oynayacak olan Başakşehir, daha önce oynadığı 56 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 82 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı. Peki, Başakşehir FK - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.