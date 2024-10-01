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Başakşehir Rapid Wien'e hazır

Başakşehir Rapid Wien'e hazır

20:391/10/2024, Salı
AA
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Temsilcimiz galibiyetle başlamak istiyor.
Temsilcimiz galibiyetle başlamak istiyor.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında yarın sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında yarın sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile mücadele edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.


İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.


Sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner ve Leo Duarte antrenmanda yer almadı. İdmanın basına açık bölümünde ısınma ve koşu çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Rapid Wien karşılaşmasının taktiğinin çalışıldığı öğrenildi.


RAMS Başakşehir ile Rapid Wien arasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.30'da başlayacak.






#Başakşehir
#Rapid Wien
#Konferans Ligi

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