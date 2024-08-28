|
Spor

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i ağırlayan temsilcimiz Başakşehir, rakibini 2-0 yenerek adını Konferans Ligi gruplarına yazdırdı.

18:54 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:00 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Başakşehir, Konferans Ligi'nin yeni formatında mücadele edecek.
Başakşehir, Konferans Ligi'nin yeni formatında mücadele edecek.

Temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Patrick's Athletic'i konuk etti. İlk maç 0-0 sona ermişti.


Temsilcimiz, 64'te Ömer Ali Şahiner'in golüyle 1-0 öne geçti. Olivier Kemen, 82. dakikada farkı ikiye çıkardı. Rakip takımdan Aaron Nigel Bolger ise 81'de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


RAMS Başakşehir bu sonucun ardından adını, yeni formatlı Konferans Ligi gruplarına yazdırmayı başardı.


BAŞAKŞEHİR - ST. PATRICK'S MAÇI 11'LERİ


Başakşehir:
Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson.

St. Patrick's:
Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia.

AVRUPA'DA 56. RANDEVU


UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibini konuk eden RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 56. karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 55 maçta 21 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 80 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.


EN GOLCÜSÜ VISCA


RAMS Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı. Stefano Okaka ve Danijel Aleksic, 6'şar golle RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarında 2. sıradaki en golcü oyuncuları konumunda bulunuyor.


BAŞAKŞEHİR - ST. PATRICK'S MAÇI CANLI ANLATIM


#Başakşehir
#St. Patrick's
#UEFA Konferans Ligi
4 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?