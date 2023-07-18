Başakşehir transferi duyurdu: Krzysztof Piatek ile 3 yıllık sözleşme imzaladılar

Krzysztof Piatek
Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Hertha Berlin'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek'i transfer ettiğini açıkladı.
Piatek'in transferiyle ilgili olarak turuncu mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
Resmi açıklama geldi
"Kulübümüz, Polonyalı Milli futbolcu Krzysztof Piatek'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Krzysztof Piatek'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. Piatek için yarın 11.00'de tesislerimizde Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlencek."