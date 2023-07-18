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Spor

Başakşehir transferi duyurdu: Krzysztof Piatek ile 3 yıllık sözleşme imzaladılar

Başakşehir, Polonyalı milli futbolcu Krzysztof Piatek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

19:04 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Krzysztof Piatek

Krzysztof Piatek

Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Hertha Berlin'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek'i transfer ettiğini açıkladı.

Piatek'in transferiyle ilgili olarak turuncu mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Resmi açıklama geldi

"Kulübümüz, Polonyalı Milli futbolcu Krzysztof Piatek'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Krzysztof Piatek'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. Piatek için yarın 11.00'de tesislerimizde Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlencek."




#Krzysztof Piatek
#Başakşehir
#Transfer
1 saat önce
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