Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup etabının kura çekimi İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel ile Liverpool efsanesi Vladimir Smicer kura çekimini gerçekleştirdi.

Başakşehir ve Sivasspor hangi takımlarla eşleşti?

Başakşehir kuraya 1'inci, Sivasspor ise 3'üncü torbadan katıldı.

Başakşehir, A Grubu'nda Fiorentina (İtalya), Hearts (İskoçya) ve Riga FC (Letonya) ile eşleşti. Sivasspor ise Slavia Prag (Çekya), CFR Cluj (Romanya) ve Ballkani (Kosova) ile G Grubu'nda yer aldı.









İşte Konferans Ligi'nde oluşan gruplar

REKLAM

A Grubu: Başakşehir , Fiorentina, Hearts, RFS Riga

, Fiorentina, Hearts, RFS Riga B Grubu: West Ham, Steaua Bükreş, Anderlecht, Silkeborg

C Grubu: Villarreal, Hapoel Beer-Sheva, Austria Wien, Lech Poznan

D Grubu: Partizan, Köln, Nice, Slovacko

E Grubu: AZ Alkmaar, Apollon, Vaduz, Dnipro-1

F Grubu: Gent, Molde, Shamrock, Djurgarden

G Grubu: Slavia Prag, Cluj, Sivasspor, Ballkani

Ballkani H Grubu: Basel, Bratislava, Zalgiris, Pyunik

Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.



Sizce iki takımımız da bir üst tura çıkar mı❓ pic.twitter.com/49PuvmNp7o — SPOR (@yenisafakspor) August 26, 2022

Konferans Ligi formatı

Avrupa Konferans Ligi’nde grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Konferans Ligi'nde maçlar ne zaman?

Avrupa Konferans Ligi’nde grup maçları 8 Eylül’de başlayacak ve 3 Kasım’da sona erecek.

REKLAM

Bu organizasyonda final karşılaşması, 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.