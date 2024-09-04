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Spor

Başakşehir'de ayrılık: Cezayirli Belçika'ya kiralandı

Başakşehir, Cezayirli futbolcu Ahmed Touba'nın Belçika Ligi ekiplerinden KV Mechelen'e kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

17:33 - 4/09/2024 mercredi
Yeni Şafak
Ahmed Touba
Ahmed Touba

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir'de ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertliler, Cezayirli futbolcusu Ahmed Touba'nın Belçika temsilcisi KV Mechelen'e kiralandığını duyurdu.


Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Touba, 2024-2025 sezonu sonuna dek Belçika Pro League ekiplerinden KV Mechelen'e kiralanmıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve Touba için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.


Geçtiğimiz sezonu da kiralık olarak İtalya temsilcisi Lecce'de geçiren 26 yaşındaki futbolcu, 6'sı Serie A ve 1'i İtalya Kupası olmak üzere 7 maçta forma giydi.









#Başakşehir
#Ahmed Touba
#Transfer
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