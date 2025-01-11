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Başakşehir'de Galatasaray maçı öncesi 5 eksik

Başakşehir'de Galatasaray maçı öncesi 5 eksik

16:5511/01/2025, Cumartesi
AA
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Başakşehir, Galatasaray ile hafta içinde kupada karşılaştı.
Başakşehir, Galatasaray ile hafta içinde kupada karşılaştı.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek. İstanbul temsilcisinde, bu karşılaşma öncesi 5 eksik bulunuyor.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 26 puanla 7. sırada girdi. Ligde çıktığı müsabakaların 15'ini kazanan ve 2'sinde berabere kalan namağlup Galatasaray ise 47 puanla zirvede yer aldı.


Başakşehir'de 5 eksik


Turuncu-lacivertli ekipte 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Ousseynou Ba, Miguel Crespo ve Berat Özdemir kart cezası, Leo Duarte ile Serdar Gürler ise sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.


Sahasında 6 maçtır Galatasaray'ı yenemiyor


RAMS Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı son 6 maçta galibiyet elde edemedi. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı takımı ağırladığı söz konusu 6 karşılaşmada 3'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, iç sahada Galatasaray'a karşı son galibiyetini 18 Kasım 2017'de 5-1'lik skorla almıştı.





#Galatasaray
#Rams Başakşehir
#Trendyol Süper Lig

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