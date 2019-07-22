Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekilişiyle belirlendi.

Şampiyonlar Ligi’ne, Lig Yolu’ndan katılacak olan Medipol Başakşehir’in bu turdaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları ise 13 Ağustos’ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmeleri. pic.twitter.com/U3jkZePoG5 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 22, 2019

Viktoria Plzen'i tanıyalım

Viktoria Plzen, geçtiğimiz sezon Çekya Ligi'ni normal sezonda 2'nci sırada bitirdi. Ardından oluşturulan Şampiyonluk Grubu'nu da Sparta Prag'ın ardından 2'nci sırada tamamlayan Plzen, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2'ncı turdan katılma şansı elde etti. İlk lig şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda kazanan Viktoria Plzen, bu şampiyonlukla birlikte son 9 sezonda 5 kez şampiyonluk yaşadı. Viktoria Plzen takımını 2014-2016 yıllarında Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü yapmış Pavel Vrba çalıştırıyor. Plzen yaz transfer döneminde Genk'ten Jakub Brabec'i, Legia Varşova'dan Adam Hlousek'i ve Sigma Olomouc'tan Lukas Kalvach'ı bonservisiyle; AZ Alkmaar'dan Ondrej Mihalik ile Wolverhampton'dan Christian Herc'i de kiralık olarak kadrosuna kattı.

Olimpiakos'u tanıyalım

Yunan temsilcisi Olimpiakos ise geçtiğimizi sezonu Yunanistan Ligi'nde 2'nci sırada bitirdi. 2010-2011 ile 2016-2017 yılları arasında 7 sezonu da şampiyon tamamlayan Olimpiakos, 2017-2018 sezonunu ise hayal kırıklığı ile noktalamıştı.Yunanistan Ligi'nde toplamda 29 şampiyonluğu bulunan Olimpiakos'u Portekizli teknik adam Pedro Martins çalıştırıyor. Olimpiakos, yaz transfer döneminde geçtiğimiz yıl Fenerbahçe forması giyen Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattı. Yunan ekibi yaz transfer döneminde Villarreal'den Ruben Semedo'yu, Porto'dan kaleci Jose Sa'yı ve Partizan'dan genç oyuncu Svetozar Markovic gibi önemli isimleri de transfer etmişti.

Viktoria Plzen ile Olimpiakos, ilk maçta yarın Çekya'da karşı karşıya gelecek. Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Salı günü Yunanistan'da oynanacak.



