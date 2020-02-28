Başakşehir'in rakibi Kopenhag hakkında bilinmeyenler

Kopenhag'ın teknik direktörlüğünü taraftarların efsane olarak gördüğü Norveçli futbol adam Ståle Solbakken yapıyor. 2013'ten bu yana takımın başında olan Solbakken, Kopenhag ile 8 lig şampiyonluğu elde etti pic.twitter.com/KX2fVQbpmr — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Şubat 2020