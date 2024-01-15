Başakşehirli Eden Karzev'den İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırıma destek paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soykırım sevinci ile terör devleti İsrail'in katliamlarını destekleyen futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu. İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetlediğini ifade eden Tunç, "Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Öte yandan soykırım sevincine imza atan ve hakkında soruşturma başlatılan Jehezkel'in gözaltına alındığı öğrenildi.