İsmail Kartal açıkladı: Fenerbahçeli yıldızın rolü değişebilir

Slavia Prag karşılaşması öncesinde Kadıköy'de açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Mason Greenwood'un performansı ve takım içindeki rolü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İngiliz futbolcunun hücum gücünü öven Kartal, savunma yönündeki eksiklerin takım planlamasıyla kapatılabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mason Greenwood hücumsal anlamda çok yaratıcı, üretken, kaliteli bir oyuncu. Bunu hiç kimse tartışamaz. Savunma anlamında bazı eksikleri olabilir. Onları gidermek için yapmaya çalışıyor. Bizim ondan beklentimiz hücumda becerisini ortaya koymasını istiyoruz. Onun geriye gelemediği yerlerde diğer arkadaşlarının tolere etmesi için farklı planlarımız var. Yarın farklı bir görevde oynayabilir mesela."

Kante'nin oynayıp oynamayacağı maç günü netleşecek

İsmail Kartal, N'Golo Kante'nin sakatlık durumuna ilişkin soruyu da yanıtladı. Fransız futbolcunun hâlâ ağrı hissettiğini belirten deneyimli teknik adam, oyuncunun fedakârlığına dikkati çekti. Kartal, Kante'nin Slavia Prag karşısında forma giyip giymeyeceğine son değerlendirmelerin ardından karar verileceğini söyledi.

Kartal, yıldız futbolcunun durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Aston Villa maçından önce Asensio, Kante gibi en değerli oyuncularımız sakattı. Hepsi değerli ama Asensio çok farklı, çok değerli. Kante de öyle. İkisinin de Rizespor maçlarındaki darbelerden ötürü dizlerinin arkasında ağrıları oldu. Kante'ye devre arası da söyledim, 'Oynayabilir misin?' dedim. 'Ben girersem sakatlığım nüksedebilir, daha uzun süre oynayamayabilirim, kendimi iyi hissetmiyorum' dedi. Bu maça çıkana kadar ilk devre hafif sakatlığı vardı, devre arası yine konuştuk, hafiften tutuyor, ben de 'Kafanı şartlandırma, normal oyununu oyna' dedim. Kante'nin hala bir ağrısı var. Profesyonellik özverisinde bulunuyor Fenerbahçe için, arma için. Çocuk bir karakter koyuyor ortaya sağ olsun. Yarınki maçta sağlıklı olduğu sürece Kante oynayacak. Bu akşam yine konuşacağız. Kante çok dürüst, çok çalışkan biri. Kötü oynadığı pek maç yok, her antrenmanda bir makine gibi ne görev verirsen yapan, gülümseyen, pozitif bir çocuk. O öyle, Matteo öyle. Enerjimiz çok yüksek, yerlisi yabancısı."

Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş gelişme: Maçın tarihi değişiyor