Trabzonspor - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında Beşiktaş ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kritik mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Trabzonspor, ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 13 puana ulaştı. Beşiktaş ise aynı süreçte 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle 15 puan topladı.

Milli aranın ardından hem ligde hem de Avrupa’da çıktıkları iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan iki ekip, 8. haftanın kapanış mücadelesinde sahaya galibiyet serisini sürdürmek ve yükselişini devam ettirmek için çıkacak.

FIRTINA'DA 5 EKSİK

Trabzonspor’da sakatlıkları süren Malinovskyi, Okay Yokuşlu, Umut Nayir ve Batagov, Beşiktaş karşısında görev alamayacak. Bordo-mavili ekipte Melih Kabasakal da kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak.

KARTAL'DA 4 EKSİK

Beşiktaş’ta ise Cerny, Orkun Kökçü, Rashica ve Ümit Akdağ, sakatlıkları sebebiyle kritik mücadelede forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Folcarelli, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, İlhan, Miretti, Olaitan, Trossard, Vlahovic.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR