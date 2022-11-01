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Golcü stoper Ndayishimiye

Başakşehir’in 24 yaşındaki savunma oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, bu sezon ligde attığı 3 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

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Haber Merkezi İHA
Başakşehirli futbolcu Youssouf Ndayishimiyenin performansı: Kaç dakika oynadı kaç gol attı?
Ndayishimiye'nin gol sevinci

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Giresunspor’u 3-1 mağlup etti. Puanını 23 yapan turuncu-lacivertliler, lider Fenerbahçe’nin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun kadroda vazgeçemediği isimlerin başında gelen Ndayishimiye de Giresunspor karşısında attığı golle Süper Lig’de bu sezon gol sayısını 3’e çıkartmış oldu.

Ligde takımının en skorer futbolcusu unvanını elinde bulunduran 24 yaşındaki oyuncuyu 2’şer golle Deniz Türüç ve Keny takip ediyor.

En fazla süre alan isim

Burundili oyuncu Ndayishimiye, 12 haftası geride kalan ligde bir haftayı BAY geçen Başakşehir’in 863 dakika ile en fazla süre alan futbolcusu.

Youssouf Ndayishimiye, Avrupa maçları da dikkate alındığında hem lig hem Avrupa’da Medipol Başakşehir’in oynadığı 22 maçın 21’inde bin 735 dakika yeşil zeminde kaldı. Burada Ndayishimiye’yi, bin 503 dakika ile Biglia ve bin 440 dakikayla Volkan Babacan izledi.

Ndayishimiye, bu sezon sadece Fenerbahçe müsabakasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyememiş ve turuncu-lacivertliler o müsabakayı 1-0 kaybetmişti.

Ndayishimiye, Avrupa kupalarında da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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