Temsilcimiz Konferans Ligi'ne veda etti
Konferans Ligi son play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor, Basel'e konuk oldu. Temsilcimiz 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibine 2-0 mağlup olarak turnuvanın dışında kaldı. Trabzsonpor'da Bakasetas 27. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Rakip takımın gollerini 13.dakikada Amdouni ve 76.dakikada Zeqiri attı.
Basel-Trabzonspor maç özeti
11. dakikada sağ kanattan Abdülkadir’in pasında sol kanatta topla buluşan Trezeguet’in ceza yayına yaklaşırken yaptığı vuruşta kaleci son anda topu kornere çeldi.
- 13. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Amdouni’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlara gitti. 1-0
25. dakikada Larsen’in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Hitz topu güçlükle çeldi.
26. dakikada ceza sahası içinde Gomez, Kade tarafından yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bakasetas’ın şutunda top yandan auta çıktı.
30. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Zeqiri’nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.