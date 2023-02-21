Basel-Trabzonspor maçını Lahoz yönetecek

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, perşembe günü Basel ile yapacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanşı öncesi arkadaşlarına yaptığı konuşmada, "Önce deprem ardından Özyazıcı hocamızın kaybı hepimizi yasa boğdu. Turu geçerek acıları bir nebze olsun dindirebiliriz. Bu bizim için artık bir görev ve sorumluluk" dedi.