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Spor

Basel-Trabzonspor maçını Lahoz yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu 2'nci maçında Basel ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
13:15 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Antonio Mateu Lahoz

Antonio Mateu Lahoz

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu 2'nci maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Basel ile karşı karşıya gelecek. UEFA bu mücadelede düdük çalacak hakemi açıkladı.


Basel - Trabzonspor maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. 23 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te St. Jakob Park'ta oynanacak karşılaşmada Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.


Antonio Mateu Lahoz kimdir?

Antonio Miguel Mateu Lahoz (d. 12 Mart 1977), İspanyol futbol hakemi. 2011 yılından bu yana FIFA kokartı taşımakta ve UEFA'nın elit hakemleri arasında yer almaktadır. La Liga'nın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Liginde maç yönetmektedir.




#Antonio Mateu Lahoz
#Trabzonspor
#Basel
3 gün önce
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Basel-Trabzonspor maçını Lahoz yönetecek
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